Ekonomiye desteği 93 milyar TL'ye ulaştı

Katılım finans esasları doğrultusunda geliştirdiği ürün ve hizmetleriyle 32 yıldır müşterilerine faizsiz finans hizmeti sunan Kuveyt Türk, 2021 yılının ilk yarısına ilişkin finansal sonuçlarını açıkladı. Toplanan fon büyüklüğünü 2020 yılsonuna göre yüzde 18 artışla 144,5 milyar TL’ye çıkaran Kuveyt Türk, kullandırılan fon büyüklüğünü ise yüzde 18 artışla 93 milyar TL’ye ulaştırdı. Bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 37 artışla 1 milyar TL net kâr elde eden Kuveyt Türk, istikrarlı büyümesini bu dönemde de sürdürdü. Öz varlıklarını 8,9 milyar TL, aktif büyüklüğünü ise 177,6 milyar TL’ye yükselten Kuveyt Türk, aktif büyük açısından katılım finans kuruluşları arasında ilk sıradaki yerini sağlamlaştırırken, bankacılık sektöründe 10. sıradaki yerini korudu.

“Reel ekonomiye desteğimizi artırdık”

Kuveyt Türk Genel Müdürü Ufuk Uyan, finansal sonuçlarla ilgili yaptığı değerlendirmede, “Seçkin finansal ürün ve hizmetlerimizi etkin şekilde tasarruf sahipleri ve yatırımcılarla buluşturuyoruz. Müşteri deneyimi odaklı yaklaşımımız, teknoloji-inovasyon çalışmalarımız ve dijital dönüşüm yolunda attığımız adımlarla sektördeki öncü konumumuzu sürdürüyoruz. Salgının etkilerinin devam ettiği ilk yarıda da faaliyetlerimizi müşterilerimizin ve çalışanlarımızın sağlığı çerçevesinde şekillendirdik. Müşterilerimizin finansal ihtiyaçlarını, teknolojik altyapımızın gücünden yararlanarak dijital kanallar üzerinden kolay, hızlı ve güvenli şekilde karşılamaya devam ediyoruz. Reel ekonomiye destek olma konusunda gösterdiğimiz hassasiyetin bir teyidi olarak kullandırdığımız fon miktarını salgın döneminde de artırmaya devam ederek, bu yılın ikinci çeyreğinde 93 milyar TL’ye ulaştırdık. Önümüzdeki dönemde de ekonomik yapının en temel unsurunu teşkil eden reel sektöre finansman desteğinde bulunmaya devam edeceğiz” dedi.

Türkiye'den FCI'ya kabul edilen ilk katılım finans kuruluşu

Uluslararası ticaret hacminin gelişmesine katkı sağlamak amacıyla kurulan ve vadeli ihracatı destekleyen 90’dan fazla ülkede 400’e yakın üyesi bulunan FCI’ya Türkiye’den üye olan ilk katılım finans kuruluşu olduklarını hatırlatan Ufuk Uyan, “İhracatçılarımızı, ülke ekonomimizin dinamosu ve diğer sektörleri harekete geçiren bir lokomotifi olarak görüyoruz. Üretimi, ihracatı ve yatırımı odağımıza alarak ilerliyor ve stratejik öneme sahip olan ihracat firmalarımıza, ihtiyaçlarına yönelik yenilikçi çözümler geliştirerek destek oluyoruz.

Ihracatçının alacağı garantı altında

İhracat yapan tüm tüzel müşterilerimize, yurtdışı vadeli mal ve hizmet satışları için tahsilat yönetimi, alacak garantisi ve finansman ürünlerinin bir arada bulunduğu kapsamlı bir hizmet sunmayı amaçlıyoruz. İhracatçılarımızın yurtdışı alacaklarını garanti altına alacak ve tahsilat hizmeti vermemizi sağlayacak FCI üyeliğimiz ile bir kez daha ihracatçılarımızın yanında olduğumuzu göstermenin mutluluğunu yaşıyoruz” diye konuştu.