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Biyografi Ekin Uzunlar kimdir? Ekin Uzunlar nereli kaç yaşında?
Biyografi

Ekin Uzunlar kimdir? Ekin Uzunlar nereli kaç yaşında?

Ekin Uzunlar kimdir? Ekin Uzunlar kaç yaşında ve nerelidir? Ekin Uzunlar kaç yaşında? soruları Ekin Uzunlar’ın Gebze’de konser vermesiyle birlikte merak edilir olu. Karadeniz müzikleri ile tanınan Ekin Uzunlar sesi ve müzik kariyeri herkesin dilinde. İşte Ekin Uzunlar’ın hayatı, kariyeri...

Yeniakit Publisher
2021-11-30 11:29:00 - 2021-11-30 11:30:06
Ekin Uzunlar kimdir? Ekin Uzunlar nereli kaç yaşında?

Ekin Uzunlar, 5 Aralık tarihinde sahiplerini bulacak olan Altın Kelebek ödüllerinde En İyi Türk Halk Müziği Erkek Kategorisi’nde finale çıkacak. Peki Ekin Uzunlar kimdir? Ekin Uzunlar nereli kaç yaşında?

Ekin Uzunlar kimdir?

Ekin Uzunlar 21 Ağustos 1991 yılında dünyaya geldi. Babası Arnavut göçmeni olup, annesi ise Çaykaralıdır. Küçük yaşlarda iki tahtayı birbirine sürterek başlamış olduğu sanat hayatına dayısının desteğiyle resmiyet kazandırarak 8 yaşından itibaren kemençe çalmaya başlamıştır.

ekin uzunlar kimdir

Günümüz Karadeniz otantik müziğiyle batı müziğini sentezleyerek kendi tarzını ortaya koymuştur. Oy Benim Sevduceğum, Son Bir Kez gibi şarkıları ile geniş kitlelere ulaşmıştır. 2011 yılındaki Sümela’nın Şifresi ve 2015 yılındaki Bizim Hikaye filmlerinin soundtracklerine kemençesi ile eşlik etmiştir. 

Kemençeyle sergilediği Jazz performansı, Mustafa Ceceli, Sinan Akçıl gibi isimlerin şarkılarında çaldığı kemençeyle sınırları zorlamaya devam etmektedir.

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