Ekin Koç kimdir? Uyanış: Büyük Selçuklu Devleti Sultan Sencer

Ekin Koç kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır? Ekin Koç, 21 Haziran 1992 tarihinde Antalya Alanya’da dünyaya geldi. Babası Vehbi Koç, annesi Şefika Koç olan Ekin Koç, Manavgat’ın yerli aileleri arasında gösterilmekte. Babası Vehbi Koç’un işi gereği ilkokul ve ortaokulu farklı okullarda okuyan Ekin Koç, lise eğitimini Antalya’da Aldemir Atilla Konuk Anadolu Lisesi’nde tamamlamıştır. Lisans eğitimini İstanbul Bilgi Üniversitesi İngilizce İşletme Bölümününde okuyan, Ekin Koç, oyunculuk derslerinin yanında basketbol, Satranç, Tenis, Futbol ve gitar eğitimleri de almıştır. Televizyon ekranlarına “Sana Bir Sır Vereceğim” adlı dizi ile merhaba diyen Ekin Koç, Senden Bana Kalan adlı sinema filminde Özgür karakterini oynadı.

Ekin Koç yer aldığı film ve dizileri

2014 - Benim Adım Gültepe

2013 - Sana Bir Sır Vereceğim

Tarihte Sultan Ahmed Sencer kimdir?

Büyük Selçuklu Sultanı Melikşah’ın oğlu olan Ahmed Sencer’in annesi cariye kökenli Taceddin Seferiyye Hatun'dur. Melihşah’ın vefatından. Sonra Melihşah'ın eşi Terken Hatun, Melikşah'ın küçük yaştaki oğlu ve Sencer'in üvey kardeşi I. Mahmud’u Büyük Selçuklu Devleti’nin başına getirdi. I. Mahmud’un sultanlığını tanımayan Melihşah'ın büyük oğlu Berkyaruk’a bağlı kişiler Sultan Sencr’i Rey şehrine kaçırıp orada Büyük Selçuklu Devleti’nin sultanı ilan etti. Bu durum karşısında Melikşah’ın oğulları Berkyaruk ve I. Mahmud’un taraftarları arasında savaşı Berkyaruk kazandı. Bunun sonucunda Ahmet Sencer ve Berkyaruk'un amcası olan Tutuş Suriye'ye ilerleyerek Şam ve Halep’i eline geçirdikten sonra Suriye Selçuklu Devleti'ni kurdu. 1097'de Sultan Berkyaruk 12 yaşında olan kardeşi Ahmed Sencer'e Merv şehrinde merkezi olan Horasan valiliğini verdi. Ahmed Sencer 1097-1118 yılları arasında Horasan'ı idare etti bunun sonucunda da Horasan'da bağımlı Horasan Selçuklu Devleti sultanı oldu.