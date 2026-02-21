EDREMİT 1. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

İLAN



ESAS NO : 2025/469 Esas

KARAR NO : 2025/1622

MİRASÇI : SONER TENLİK-TC NO:325*****02

Davacı aleyhine mahkememizde açılan Vasiyetname Açılması (Noter) davasının yapılan açık yargılaması sonunda;

HÜKÜM :

Gerekçesi yukarıda açıklandığı üzere;

1-TALEBİN KABULÜ İLE, 40984235678 TC nolu muris Pervin İNSEL’e ait Eskişehir 5.Noterliğinin 27/12/2017 tarih ve 21625 yevmiye numaralı Düzenleme Şeklindeki Vasiyetnameden Dönmenin açılıp okunduğunun TESPİTİNE,

4721 sayılı Türk Medeni Kanunun 597/1 maddesi uyarınca mirasta hak sahibi olanların her birine gideri terekeye ait olmak üzere, vasiyetnamenin kendilerine ilişkin kısımlarının onaylı bir örneğinin TEBLİĞİNE,

Dair tarafların yokluğunda gerekçeli kararın tebliğinden itibaren 2 hafta içinde Mahkememize veya ulaşılabilecek her hangi bir Sulh Hukuk Mahkemesine, istinaf harcı yatırılmak suretiyle verilecek bir dilekçe ile veya Mahkeme zabıt katibi aracılığı ile sözlü beyanı tutanak haline getirilmek suretiyle Bursa Bölge Adliye Mahkemesi Nezdinde İstinaf yolu açık olmak üzere verilen karar açıkça okunup usulen anlatıldı. 11/11/2025

Mirasçı Soner Tenlik'e tebligat yapılamadığından, teblig yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur. 13/02/2026

