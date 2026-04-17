EDREMİT 1. AİLE MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2022/808 Esas

KARAR NO : 2025/493

Davacı İPEK TOĞUZ aleyhine mahkememizde açılan Tanıma Ve Tenfiz davasının yapılan açık yargılaması sonunda;

HÜKÜM :

DAVANIN KABULÜ İLE;

1- Kahramanmaraş ili, onikişubat ilçesi, Yürükselim Mah/Köyü, Cilt no:35, Hane no:380, BSN:21'da nüfusa kayıtlı, 51610029318 T.C. Kimlik numaralı, Mehmet Ali ve Hatice kızı , 01/04/1976 Göksun doğumlu davacı İpek Toğuzile aynı yer BSN: 6 'da nüfusa kayıtlı Seyit Ali ve Emine oğlu, 02/01/1964 Kahramanmaraş doğumlu 51652027952 T.C. Kimlik numaralı, davalı Derviş Toğuz’un boşanmalarına dair BURY ST EDMUNDS Aile mahkemesinin BV15D19134 sayılı 17/11/2016 kesinleşme tarihli kararının TANINMASINA ve TENFİZİNE,

2- Harçlar yasası uyarınca alınması gereken 615,40 TL harçtan peşin alınan 80,70 TL harcın mahsubu ile bakiye 534,70 TL harcın davalıdan tahsili ile hazineye irat kaydına,

3- Davacı tarafından yapılan 80,70 TL başvurma harcı, 80,70 TL peşin harç ile gider avansından kullanılan 2.040,50 TL olmak üzere toplam 2.201,90 TL yargılama giderinin davalıdan alınarak davacıya verilmesine,

4- Karar kesinleştiğinde kalan gider avansının davacıya iadesine,

5- Davacı taraf kendisini vekille temsil etttirdiğinden hüküm tarihinde yürürlükte bulunan AAÜT gereğince 45.00,00 TL vekalet ücretinin davalıdan alınarak davacıya verilmesine,

Dair, davacı vekilinin yüzüne karşı davalı tarafın yokluğunda gerekçeli kararın tebliğinden itibaren iki (2) hafta içerisinde Bursa Bölge Adliye Mahkemesi nezdinde istinaf kanun yolu açık olmak üzere verilen karar açıkça okundu, usulen anlatıldı.03/12/2025

Teblig yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur. 25/02/2026

