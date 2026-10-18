Edirne’de kum ocağında yangın: Alevler üç kamyonu kullanılamaz hale getirdi
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.
Edirne’de bir kum ocağında park halindeki kamyonda başlayan yangın, yanındaki iki araca da sıçradı. İtfaiyenin söndürdüğü yangında üç kamyon kullanılamaz hale geldi.
Yıldırım Hacı Sarraf Mahallesi'nde Z.T'ye ait kum ocağında park halindeki bir kamyonda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Alevler kısa sürede büyüyerek park halindeki 2 kamyona daha sıçradı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında 3 kamyon kullanılamaz hale geldi.