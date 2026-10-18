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Yerel Edirne’de kum ocağında yangın: Alevler üç kamyonu kullanılamaz hale getirdi
Yerel

Edirne’de kum ocağında yangın: Alevler üç kamyonu kullanılamaz hale getirdi

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DHA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

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Edirne’de kum ocağında yangın: Alevler üç kamyonu kullanılamaz hale getirdi

Edirne’de bir kum ocağında park halindeki kamyonda başlayan yangın, yanındaki iki araca da sıçradı. İtfaiyenin söndürdüğü yangında üç kamyon kullanılamaz hale geldi.

Yıldırım Hacı Sarraf Mahallesi'nde Z.T'ye ait kum ocağında park halindeki bir kamyonda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Alevler kısa sürede büyüyerek park halindeki 2 kamyona daha sıçradı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında 3 kamyon kullanılamaz hale geldi.

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