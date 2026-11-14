EDİRNE 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

T.C. EDİRNE 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2026/309- 310- 311- 312- 313- 314- 315- 316- 317- 318- 319- 320- 321- 330- 331-332- 333- 334- 346- 347- 348- 349- 350- 351 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI

Yazımız ekinde gönderilen ada ve parsel numaraları belirtilen taşınmazlar ile ilgili olarak Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından kamulaştırılmasına karar verilmiştir.

Kamulaştırılmasına karar verilen taşınmazların m2 lerinin belirtilen kısımlarının 2942 sayılı kamulaştırma yasasının 4650 sayılı yasa ile değişik 8.maddesine göre, oluşturulan kıymet taktir komisyonu tarafından taşınmazların kamulaştırılacak kısımlarının tahmini bedelleri kurumca tespit edilmiş, aynı madde uyarınca taksitle ödeme, pazarlıkla satın alma ve trampa yolu ile devir alma konularında anlaşmaya varılamadığından, kamulaştırma yapan idare tarafından 2942 sayılı yasanın 10.maddesi gereğince taşınmazın kamulaştırma bedellerinin tespiti ile taşınmazların varsa tüm takyidatlardan ari olarak davacı kurum adına tapuya kayıt ve tesciline karar verilmesi için 28/05/2024 tarihinde mahkememizde dava açılmıştır.

2942 sayılı yasanın 4650 yasa ile değişik 10.maddesinin 4.fıkrası gereğince ilan olunur. 13.10.2026

Eki: Kamulaştırılacak taşınmazlara ilişkin bilgiler.

MAHKEME ESAS İL İLÇE MAHALLE /KÖY ADA PARSEL ADI SOYADI KAMULAŞTIR M ALANI(M2) TEKLİF EDİLEN

KAMULAŞTIRMABEDEL İ

(TL) EDİRNE 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ 2026/309 EDİRNE HAVSA HASKÖY 216 24 YUSUF ATEŞOĞLU 94,23 67.006,68 EDİRNE 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ 2026/310 EDİRNE HAVSA HASKÖY 146

327

327 1

2

4 ES TİCARET İTHALAR İHRACAT VE SANAYİ LİMİTED ŞİRKETİ 4.247,50

196,24

199,03 3.505.674,13

161.966,68

164.269,41 EDİRNE 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ 2026/311 EDİRNE HAVSA HASKÖY 251

252 32

7 CEMİL NALÇIN 257,55

882,71 188.951,56

728.544,70 EDİRNE 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ 2026/312 EDİRNE HAVSA HASKÖY 151 12 HALE ZİVANA JALE ÜNAL LALE YILMAZ

NERİMAN DEMİR

ZAHİDE NİLÜFER OKUYUCU 67,73 49.690,11 EDİRNE 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ 2026/313 EDİRNE HAVSA HASKÖY 216 22 SEÇİL TUZLUCA SEVİL TUZLUCA SİBEL TUZLUCA

ZEYNEP TUZLUCA 310,28 220.522,20 EDİRNE 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ 2026/314 EDİRNE HAVSA HASKÖY 216 15 HASAN BAYKUŞ FEYZULLAH BAYKUŞ METİN BAYKUŞ

MUHİTTİN BAYKUŞ SÜBYAN SEVİNÇ 303,64 215.803,02 EDİRNE 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ 2026/315 EDİRNE HAVSA HASKÖY 329 2 MEHMET YÜCE

İSMAİL BİLGİÇ 668,04 474.789,39 EDİRNE 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ 2026/316 EDİRNE HAVSA SÖĞÜTLÜDERE 174 13 SÜVEYDA(Memiş Çocuğu) 5.945,16 3.271.264,84 EDİRNE 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ 2026/317 EDİRNE HAVSA HASKÖY 154 17 BARAN SUBAŞI 200,72 156.461,24 EDİRNE 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ 2026/318 EDİRNE HAVSA HASKÖY 253 2 HASAN BAYKUŞ 123,81 90.833,21 EDİRNE 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ 2026/319 EDİRNE HAVSA HASKÖY 154

154 25

38 MUALLAH AY 418,42

566,89 179.189,50

441.890,76 EDİRNE 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ 2026/320 EDİRNE HAVSA HASKÖY 255 32 AYHAN BAYUK 664,9 487.803,89 EDİRNE 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ 2026/321 EDİRNE HAVSA HASKÖY 148 36 SEYİDE(Osman Çocuğu) HÜRMÜS(Osman Çocuğu) 588,49 431.745,69 EDİRNE 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ 2026/330 EDİRNE MERKEZ HASANAĞA 112 30 TURHAN GAZİOĞLU 1.908,97 1.488.042,12 EDİRNE 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ 2026/331 EDİRNE MERKEZ HASANAĞA 113 79 İSMAİL KANDEMİR 1.800,00 1.403.100,00 EDİRNE 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ 2026/332 EDİRNE MERKEZ ŞÜKRÜPAŞA 1352 16 REŞAT DELİORMANLI 493 522.807,66 EDİRNE 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ 2026/333 EDİRNE MERKEZ HASANAĞA 113

113 147

152 NEFİSE OCAK 592,20

20,74 488.706,24

17.117,76 EDİRNE 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ 2026/334 EDİRNE MERKEZ HASANAĞA 118 27 AHMET YURTMAN

ŞERİFE ÇAĞLAR 7.479,99 6.073.296,71 EDİRNE 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ 2026/346 EDİRNE MERKEZ ŞÜKRÜPAŞA 1358 18 AHMET ESKİKAPLAN GÜLAY ESKİKAPLAN GÜLTEN ESKİKAPLAN MAHTUME ESKİKAPLAN NEBİYE BASKAK

NURAY ÖZGÜL

REMZİYE İĞREK 953,64 1.653.677,22 EDİRNE 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ 2026/347 EDİRNE MERKEZ ŞÜKRÜPAŞA 1391 92 CAHİDE VAROL EMİNE ELEMENLİ

ÖZNUR AYDOĞDU 503,39 1.061.146,12 EDİRNE 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ 2026/348 EDİRNE MERKEZ ŞÜKRÜPAŞA 1350

1350 75

76 YILMAZ AKGÜN 100,87

47,61 115.740,16 EDİRNE 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ 2026/348 EDİRNE MERKEZ HASANAĞA 113

113

113

113

113 131

133

135

137

142 YILMAZ AKGÜN 114,33

1.639,34

1.899,78

1.958,29

1.485,03 89.120,24

1.277.865,53

1.480.878,51

1.616.274,65

1.225.669,51 EDİRNE 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ 2026/349 EDİRNE MERKEZ ŞÜKRÜPAŞA 1352 30 ENVER ŞAHİN İSMAİL ŞAHİN MUZAFFER ŞAHİN

PAKİZE ŞAHİN 8.298,38 8.751.637,52 EDİRNE 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ 2026/350 EDİRNE MERKEZ BARUTLUK 1356 67 İRİS İNŞAAT TURİZM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 678,75 1.435.903,00 EDİRNE 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ 2026/351 EDİRNE MERKEZ BARUTLUK 1355 83

84 ARİF EKMEN 793,29

776,79 1.672.255,32

1.637.473,32

#ilangovtr

Basın No: ILN02594378