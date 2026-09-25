EDİRNE 1. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

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ESAS NO : 2024/982 Esas

KARAR NO : 2026/625

DAVALILAR : 1- CİHAN AYANA -452.........084 (Ali ve Havva oğlu, 28/10/1982 İstanbul doğumlu, İstanbul/Küçükçekmece/Gültepe nüfusuna kayıtlı )

2- EMİNE AYDEMİR-126........910(Mahmut ve Refiye kızı, 01/01/1980 Meriç doğumlu, Bursa /Orhaneli/Karıncalı nüfusuna kayıtlı)

Davacı GÜLZADE USLU aleyhine mahkememizde açılan Ortaklığın Giderilmesi (Paylı Mülkiyette) davasının yapılan açık yargılaması sonunda;

HÜKÜM :

Yukarıda açıklanan nedenlerle;

Davanın KABULÜ ile;

1-Edirne İli Havsa ilçesi Osmanlı Köyü 156 ada 14 parsel, 140 ada 17 parsel nolu taşınmazın mülkiyeti üzerindeki ortaklığın T.M.K.'nun 699/3 maddesi uyarınca UMUMA YAPILACAK İHALELİ SATIŞ YOLUYLA GİDERİLMESİNE,

Satışın HMK 322/2 md. yollaması ile İİY 112 – 135 maddelerine uygun ve kamuya açık olarak yapılmasına,

Satışın taşınmazlar üzerindeki tüm yükümlülükleriyle birlikte yapılmasına (İçtihatı Birleştirme Kararı 27.01.1954 E 1 K 22)

2-Satış bedelinin tapu kaydı ve mirasçılık belgesindeki hisseleri oranında taraflar arasında paylaştırılmasına,

3-Satış memuru olarak Edirne Adliyesi 1.satış memurunun görevlendirilmesine,

4-Dava konusu taşınmazın satış bedeli üzerinden % 011,38 oranında harcın, tapu kaydı ve mirasçılık belgesindeki hisseleri oranında taraflardan alınmasına, peşin harç alınmış ise bu tutardan indirilmesine,

5-Davacı kendisini vekille temsil ettirdiğinden 40.000.00 TL maktu vekalet ücretinin, tapu kaydı ve mirasçılık belgesindeki hisseleri oranında davalılardan alınarak davacıya verilmesine, payına düşen kısmın üzerinde bırakılmasına,

6-Davalılar Akif Turan, Metin Akın, Muzaffer Turan, Nadire Turan, Nuray Kanal, Zeynep Tunçakın kendilerini vekille temsil ettirdiklerinden 40.000,00 TL maktu vekalet ücretinin, tapu kaydı ve mirasçılık belgesindeki hisseleri oranında taraflardan alınarak bu davalılara verilmesine, payları kadarının üzerlerinde bırakılmasına,

7-Davalılar Ahmet Cihat Ayana, Ayşe Şengören, Seher Canan Ayana kendisini vekille temsil ettirdiğinden 40.000,00 TL maktu vekalet ücretinin, tapu kaydı ve mirasçılık belgesindeki hisseleri oranında taraflardan alınarak bu davalılara verilmesine, payları kadarının üzerlerinde bırakılmasına,

8-Davacı tarafından yapılan toplam 40.063,30 TL yargılama giderinin tapu kaydı ve mirasçılık belgesindeki hisseleri oranında davalılardan alınarak davacıya verilmesine, payı kadarının üzerinde bırakılmasına,

9-Karar kesinleştiğinde bakiye gider avanslarının taraflar iadesine,

10-Zorunlu arabuluculuk gideri olarak sarfedilen 3.200,00 TL arabulucu giderinin taraflardan hisseleri miktarından alınarak hazineye irat kaydına,

Dair verilen karar davacı vekilinin yüzüne karşı diğer tarafların yokluğunda 6100 sayılı HMK'nın 345. maddesi gereğince kararın tebliğinden itibaren 2 hafta içinde Tekirdağ Bölge Adliye Mahkemesine istinaf yasa yolu açık olmak üzere açıkça okunup karar verildi. 23/06/2026

Teblig yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur. 21/09/2026

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Basın No: ILN02555601