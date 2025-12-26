EDİRNE 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

İLAN



ESAS NO : 2021/757 Esas

KARAR NO : 2023/799

Davacı tarafından aleyhinize açılan Kamulaştırma (Bedel Tespiti Ve Tescil) davasının yapılan yargılamasında;

Davalılar Zadife Çalımlı ve Saadet Çalımlı'nın tebligata yarar açık adresleri tespit edilememiş olup, davalılara, gerekçeli kararının ve istinaf başvuru dilekçesinin ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Gerekçeli kararda ''Davanın KABULÜ ile; Edirne İli, Merkez İlçesi, Karaağaç-1 Mahallesi,879 ada 56 parsel sayılı taşınmazın fen bilirkişisinin 22.05.2023 tarihli krokili raporunda (a) harfi ile gösterilen kırmızı renk ile taralı80,63 m²'lik kısmın kamulaştırma bedelinin toplam 19.730,16-TL olduğunun tespitine, Edirne İli, Merkez İlçesi, Karaağaç-1 Mahallesi,879 ada 57 parsel sayılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin 20.967,66 TL olarak TESPİTİNE, Edirne İli, Merkez İlçesi, Karaağaç-1 Mahallesi,879 ada 56 parsel sayılı taşınmazın 80,63m² lik kısmının ve Edirne İli, Merkez İlçesi, Karaağaç-1 Mahallesi,879 ada 57 parsel sayılı taşınmazın tamamının tapu kaydının iptali ile, tapudan YOL olarak terkinine, ,'' karar verildiği, gerekçeli kararın tebliği ve davacı vekilinin 27/02/2024 tarihli istinaf başvuru dilekçesinin tebliği yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur. 23/10/2025

