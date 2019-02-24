E okuldan sınıf listesi nasıl alınır? | E okuldan sınıf listesi alma
E okul sisteminden sınıf listesi almak çok basit bir işlemdir. E-Okul sistemi sayesinde E-Okul sisteminden öğrenci listesi alma işlemi çok daha kolay bir şekilde gerçekleştirebilmektedir. Peki, E okuldan sınıf listesi nasıl alınır?24 Şubat 2019 Pazar 18:14
E okul sisteminden sınıf listesi almak çok basit bir işlemdir. E-Okul sistemi sayesinde E-Okul sisteminden öğrenci listesi alma işlemi çok daha kolay bir şekilde gerçekleştirebilmektedir. Peki, E okuldan sınıf listesi nasıl alınır?
E okuldan sınıf listesi nasıl alınır?
İlk önce e okula giriş yapıyor sol menüdeki "ilkokul-ortaokul öğrenci işlemleri"ni tıklıyoruz. Açılan ekran öğrenci arama ekranı olacaktır. Bu ekrandayken sayfadaki yazıcı simgesini tıklıyoruz.
Yazıcı simgesine tıklayınca raporlar ekranı açılacaktır. Görselde kırmızı yuvarlak içine alınmış raporların hepsi sınıf listeleridir.
Öğrenci no sıralı sınıf listesi
Ada göre sıralı sınıf listesi
Soyada göre sıralı sınıf listesi
Çift sütünlu sınıf listesi
Doğum tarihi ve yaşı gösteren sınıf listesi
Kardeşleri gösteren sınıf listesi
Bu sınıf listelerinden size lazım olanını tıklıyorsunuz. Genelde kullanılan listeler en başta olan öğrenci no sıralı listelerdir...
Son olarak karşımıza rapor bilgilerini gireceğimiz ekran gelecektir. Sınıf listesini alacağımız sınıfı ve şubesini tıklayıp ‘’tamam’’ butonuna basıyoruz. Artık sınıf listemizin çıktısını alabilir
Sınıf listemizin çıktısını almayıp da onları word , excel veya pdf gibi proglamlardan birine atıp değiştirmek ve üzerinde işlem yapmak istiyorsak eğer ‘’export’’ tuşuna basıyoruz.