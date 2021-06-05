e okul öğrenci girişi nasıl yapılır? MEB e- Okul VBS giriş ekranı

E okul giriş ekranı araştırılıyor. Hafta sonu uygulanacak olan LGS için giriş yerlerini sorgulamak isteyen öğrenciler e okul sistemi üzerinden sınav giriş yerlerini öğrenebiliyor. Peki, e okul öğrenci girişi nasıl yapılır?

e okul öğrenci girişi nasıl yapılır?

Yenilenen e-okul sistemi artık öğrencilerin ve velilerin düzenli bilgi alabileceği bir platform haline geldi. Öğrenciler hakkında bütün bilgilerin olduğu bu sistem, eğitim alanında kolaylık sağlıyor. Öğrenciler, öğretmen ve yöneticiler sistem bilgilerine T.C kimlik No ve okul numaraları ile kolayca erişim sağlayabiliyor.

e-okul sistemine girmek için https://e-okul.meb.gov.tr adresine girmeniz gerekmektedir. Öğrenci kimlik numarası ve öğrenci okul numarası gerekmektedir. Bu bilgiler sisteme girildikten sonra veli girişi yapılmış olmaktadır. Sistemden öğrenci ile ilgili bilgilere ulaşabilirsiniz.

Öğretmen veya okul yönetiminden girecekler ise gene aynı adres üzerinden sisteme giriş yapmalıdırlar. Sisteme giriş yaparken ‘’e-okul yönetimi bilgi sistemi girişi’’ kısmını kullanmaları gerekmektedir. Yöneticiler, sisteme girerken resimdeki rakamları ve kullanıcı adı ve şifresini kullanmaktadır.

E-OKUL VBS GİRİŞ EKRANI İÇİN TIKLAYIN