İHALE İLANI
DÜZİÇİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Emlak ve İstimlak Müdürlüğü
"Belediyemiz mülkiyetinde bulunan taşınmazın aşağıdaki tabloda belirtildiği şekilde, İlçemiz İrfanlı Mahallesi 2141 ada 3 parselinde bulunan Zemin Kat Bağ.Böl.:9 (Brüt 122,94 m²) Ofis/İşyeri taşınmazın 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 45.maddesi(Açık İhale Usulü) ile 28/01/2026 Çarşamba günü Saat 11:10 da Belediye Encümen Salonunda ihale belirtilen tarih ve saatte satışı yapılacaktır."
SIRA
MEVKİİ
ADA/PARSEL
M²
MUHAMMEN BİRİM
MUHAMMEN TOPLAM
İHALE TARİH VE
1
İRFANLI MAH.
2141 ADA
Zemin Kat Bağ.Böl.:9 (122,94 m² ) Ofis/İşyeri
50.812,50 ₺
6.250.000,00 ₺
28/01/2026
İhalenin yapılacağı yer:Düziçi Belediye Başkanlığı
İhale Usulü:2886 Sayılı D.İ.K.45 Md. Açık Teklif Usulü
İdarenin Adresi: Hürriyet Mah. Refik Cesur Bulvarı No:25 Düziçi/OSMANİYE
Şartname Bedeli:500.00TL(Beş Yüz Türk Lirası)
"İhaleye katılmak isteyenlerin,ihale saatinden önce şartnameyi satın almaları ve incelemeleri ve tekliflerini de şartnamede belirtilen şartlar çerçevesinde vermeleri gerekir."
İHALEYE KATILABİLMEK İÇİN GEREKLİ BELGELER
1-GERÇEK KİŞİLER
a) İhalenin yapıldığı yıl içerisinde alınmış Nüfus Cüzdan Sureti
b) İhalenin yapıldığı yıl içerisinde alınmış İkametgah Senedi
c) 2886 Sayılı D.İ.K da belirtilen şekilde Geçici Teminat
d) Ortak katılım olması halinde Noter Tasdikli Ortam Girişim Beyannamesi
e) Vekaleten Katılması halinde Noter Tasdikli Vekaletname
f) Noter tasdikli imza beyannamesi veya imza sirküleri
g) Şartname alındı makbuzu
ğ) Belediyemiz veznesinden alınan borcu yoktur yazısı
2-TÜZEL KİŞİLER
"a) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösterir ihalenin yapıldığı yıl içerisinde alınmış Noter tasdikli imza beyannamesi veya imza sirküleri"
"b) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından ihalenin yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge"
c) 2886 Sayılı D.İ.K da belirtilen şekilde Geçici Teminat
d) Ortak katılım olması halinde Noter Tasdikli Ortam Girişim Beyannamesi
e) Vekaleten Katılması halinde Noter Tasdikli Vekaletname
f) Şartname alındı makbuzu
g) Belediyemiz veznesinden alınan borcu yoktur yazısı
