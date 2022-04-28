Duyunca şaşırmayın! Demirtaş'ı HDP’nin başına geçiren ismi açıkladı

Yazar Galip İlhaner, terör tutuklusu Selahattin Demirtaş'ı, terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı HDP'nin başına geçiren kişinin Gezi finansörü Osman Kavala olduğunu bildirdi.

İlhaner, "PKK’ya silah bıraktırmayanların başında Osman Kavala geliyor." ifadelerini kullandı.

Yazar İlhaner'in dikkat çeken açıklamaları şu şekilde:

"Osman Kavala, Selahattin Demirtaş’ı HDP’nin başına geçiren adamdır. PKK’ya silah bıraktırmayanların başında Osman Kavala geliyor. Adeta HDP’nin eş başkanı gibidir. PKK’lılar arasında Abdullah Öcalan’dan daha fazla bir değere sahiptir.

Gezi isyanı baştan sona hükümeti zorla, darbe ile devirmeye çalışan bir harekettir. Ha Kavala ha Fetullah Gülen. Ha Gezi ha 15 Temmuz Darbe ve işgal girişimi ile Kobani olayları. Ha Sorosçu Osman Kavala. Ha FETÖ lideri Fetullah Gülen. Ha Abdullah Öcalan. Ha PKK’lı Selahattin Demirtaş. Hepsi aynı. Suç işleme özgürlüğü istiyorlar.. Gezi Alevi isyanı, Kobani Kürt İsyanı yapılmak istendi. Ama amaçlarına ulaşamadılar. İç savaş çıkartıp memleketi darbeye sürüklemek istediler. FETÖ, GEZİ, hendek olayları ve Kobani olayları ile darbe ortamı oluşturup 12 Eylül darbesi gibi bir darbe yapmayı amaçlıyordu. Hepsini de FETÖ kullandı ve yönlendirdi.

GEZİ eylemini ilk yapanlar nerede? Kavala, Gülen, Demirtai biri amacına ulaşmış olsaydı Türkiye Suriye’den daha beter bir iç savaş yaşardı. Kavala’dan ders alınsın. Gezi olayları baştan sona hükümeti zorla devirmeye, darbe ile devirmeye çalışan bir harekettir. İlk başlatanlar masumsa neden ortaya çıkmıyorlar? Gezi eylemini ilk başlatanlar kimlerdir? Gezi eylemleri ile PKK arasında bir fark yoktur. İkisi de terör eylemleridir ikisi de trilyon dolarlık zarar vermiştir memlekete. Memleketi kaosa sürüklemek isteyen herkes Sorosçu Osman Kavala ile dayanışma içinde."