Duyarlı velilerden 'seçmeli ders' çağrısı! 'Çocuklarımızı Allah ve Resulü (SAV) ile buluşturalım'

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Okulların açılmasına kısa bir süre kala, sosyal medyada buluşan duyarlı veliler tarafından önemli bir kampanya başlatıldı. Kur'an-ı Kerim, Siyer ve Temel Dini Bilgiler derslerinin seçilmesi yönünde çağrıda bulunan veliler, "Çocuklarımızı Allah ve Resulü (SAV) ile buluşturalım." mesajını verdi.

"Okullar açılıyor. 6 adet seçmeli ders var. Seçmeli ders demek, zorunlu olmayan, sadece öğrenci velilerinin yazılı izinleri ile yapılacak dersler demektir." ifadeleri ile başlayan açıklama, şöyle devam etti:

'Her sınıftan en az 10 öğrencinin başvurusu gerekli'

"Bu sene okullarda yapılacak seçmeli dersler arasında Kur’an-ı Kerim, Siyer ve Temel Dini Bilgiler başlıklı 3 tane seçmeli ders bulunmaktadır. Bu derslerin yapılması için her sınıftan en az 10 öğrencinin başvurusu gereklidir. Aksi takdirde, bu dini eğitimi yapmak mümkün değildir."

"Başvuruların internet ortamında yapılması ihtimali vardır. Tanıdığımız velilere bu üç dersin seçilmesi için elimizden gelen gayreti göstermeniz gerekmektedir. Bu sistemi bilmeyenlere yardımcı olmak hepimizin görevidir. Bu bilgiyi herkese duyuralım. Çocuklarımızı Allah ve Resulü (SAV) ile buluşturalım!"