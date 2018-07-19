Düşük tansiyon evde nasıl tedavi edilir?

Düşük tansiyon aşırı terleme, uzun süren ishal, istifra etme, susuzluk, üzülme, aniden ayağa kalkma, kan kaybı yaşanması gibi durumlarda görülebileceği gibi bazı kalp ilaçları, idrar söktürücüler ve antidepresanlar da tansiyonun düşmesine sebep olabilir.

Bunun yanında kalp hastalıkları, Parkinson hastalığı, beyin ve omurilik tümörleri de tansiyon düşmesine yol açabilir. Eğer yaşanan tansiyon düşüklüğünün sebebi bilinmiyor ve bu durum sıklıkla yaşanıyorsa mutlaka doktora başvurulmalı ve tansiyon düşüklüğünün altında yatan sebep öğrenilmelidir.

Düşük tansiyon genellikle gözlerde kararma, halsizlik, kulak çınlaması, mide bulantısı, baş dönmesi, sersemlik, yüz renginin solması, bilinç bulanıklığı ve nefes almada güçlük gibi belirtiler gösterir.

Zaman zaman tansiyon düşmesi baygınlıkla da sonuçlanabilir. Bu gibi durumlarda dikkatli olunmalı ve baygınlık durumunda daha büyük problemlerin ortaya çıkmaması için düşük tansiyonla ilgili önlemler alınmalıdır.

Düşük tansiyonun önüne geçmek için öncelikle dengeli beslenmeye ve yeterli su tüketimine dikkat edilmelidir, tuz tüketimi sınırlandırılmalıdır. Özellikle terlemenin fazla olduğu durumlarda ve ishal gibi sıvı kaybının fazla olduğu durumlarda en kısa sürede vücudun kaybettiği sıvı yerine koyulmalıdır.

Ayrıca başta kansızlık olmak üzere kalp-damar hastalıkları ve diğer hastalıklar ile ilgili tedaviler aksatılmamalıdır. Düşük tansiyondan korunmak için spor yapılmalı ancak aşırı yorgunluktan, aşırı sıcaklardan ve uzun süre ayakta kalmaktan kaçınılmalıdır. Yataktan ve koltuktan hızlı kalkılmamalı, kalkarken kademeli olarak hareket edilmelidir.

DÜŞÜK TANSİYON TEDAVİSİ

Düşük tansiyonda yapılması gereken ilk iş hastanın sürt üstü düz bir zemine yatırılması ve ayaklarının vücut düzeyinden bir miktar yukarıya kaldırılmasıdır. Bu şekilde aniden düşen kan basıncı kısa sürede dengelenebilir.

Eğer tansiyon düşüklüğünün neden kaynaklandığı bilinmiyor ve hasta baygınsa, bu durumda hastaya herhangi bir sıvı ya da gıda verilmemelidir. Ancak düşük tansiyon aşırı sıcak, susuz kalma, aşırı terleme ve yorgunluk gibi durumlardan kaynaklanıyorsa bu durumda bilinci açık hastaya su, ayran ve sonda gibi sıvılar verilebilir, ya da gıda alması sağlanabilir.

Düşük tansiyonun yükseltilmesi için hastaya tuzlu ayran verilmesi çok sık başvurulan bir yöntemdir. Ancak özellikle yüksek tansiyon hastaları için bu durum çok daha tehlikeli durumlara yol açabilir. Bu sebeple tansiyonu düşen kişiye tuzlu ayran verilmesi önerilmez.

Eğer hastanın bilinci yerine gelmiyor ya da düşük tansiyondan kaynaklanan şikayetler devam ediyorsa en kısa sürede bir sağlık kuruluşuna götürülmelidir.

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