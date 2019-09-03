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Dünyayı ayağa kaldıran gözdağı! 3 bin asker ve 40 gemi...

Rusya'nın faaliyetlerini gerekçe gösteren NATO, Baltık Denizi'ni Kuzey Denizi'ne bağlayan Danimarka boğazları yakınlarında tatbikata başladı.

03 Eylül 2019 Salı 17:50
Dünyayı ayağa kaldıran gözdağı! 3 bin asker ve 40 gemi...

NATO üyesi ve ortaklarından 18 ülkenin katılımıyla gerçekleştirilen "NorthernCoasts" tatbikatının 13'üncüsü, Danimarka'nın Kopenhag limanında başladı.

18 ülkeden 3 bin asker ve 40 gemi...

NATO'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, tatbikata, üye ve ortaklardan 18 ülkeden 3 bin asker ve 40 gemi katılıyor.

Baltık Denizi'ni Kuzey Denizi'ne bağlayan Danimarka boğazları yakınlarında gerçekleşen tatbikat, 19 Eylül'e kadar sürecek.

Tatbikatta, bölgesel bir ülkenin Baltık Denizi'ndeki adalar üzerinde hak iddia ederek seyrüsefer serbestisini tehdit ettiği bir senaryo canlandırılıyor.

Rusya'nın faaliyetleri gerekçe gösterildi

Tatbikata ilişkin açıklamada bulunan NATO Genel Sekreteri Sözcüsü Oana Lungescu, "NATO üyesi 6 ülkenin sınırının bulunduğu Baltık Denizi, ittifak için kilit öneme sahip. Maalesef, Rusya'nın Kırım'ı yasa dışı ilhakı ve askeri yığınak yapmaya başlamasının ardından bölgede güvenlik durumu kötüleşmiştir." ifadelerini kullandı.

Her yıl bir Baltık ülkesinin ev sahipliğini üstlendiği tatbikat, 2007'den bu yana gerçekleştiriliyor.

Tatbikata bu yıl Belçika, Danimarka, Almanya, Estonya, Finlandiya, Fransa, İtalya, Kanada, Hırvatistan, Letonya, Litvanya, Hollanda, Norveç, Polonya, İsveç, İsviçre, İngiltere ve ABD katılıyor.

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Haber Tarihi: 03 Eylül 2019 Salı 17:50
  1. Baltık Denizi
  2. Belçika
  3. Danimarka
  4. Almanya
  5. Estonya
  6. Finlandiya
  7. Fransa
  8. İtalya
  9. Kanada
  10. Hırvatistan
  11. Letonya
  12. Litvanya
  13. Hollanda
  14. Norveç
  15. Polonya
  16. İsveç
  17. İsviçre
  18. İngiltere

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