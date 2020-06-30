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Gündem

Dünyaya son dakika koduyla servis ettiler! Türk komutan Busetta Üssü'nde

Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal, Libya'ya ziyarette bulundu. Ziyaret haberi Libya basını tarafından dünyaya servis edildi.

Yeniakit Publisher
2020-06-30 16:47:00 -
Dünyaya son dakika koduyla servis ettiler! Türk komutan Busetta Üssü'nde

Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal, Libya'nın başkenti Trablus’ta bulunan Busetta Deniz Üssü'ne bir ziyaret gerçekleştirdi.

Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal, Doğu Akdeniz'de suların ısındığı bir süreçte Libya'nın başkenti Trablu'u ziyaret etti. Oramiral Özbal ve beraberindeki heyetin programıyla ilgili ayrıntılar henüz açıklanmadı. Ziyarete ilişkin ilk görüntüleri Libya Al Ahrar televizyonu servis etti.

Türkiye ve Libya arasındaki akeri anlaşmalar çerçevesinde Libya'daki deniz üslerinin Türkiye'nin kullanımına açılması kritik gündem başlıklarından biri. Libya'daki deniz ve hava üslerinin Türk Ordusu tarafından kullanılmasına yönelik çalışma yapıldığı biliniyordu.

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