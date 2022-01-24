Dünyanın en uzun kelimesi Türkçe'den çıktı: İşte o kelime!

Dünyanın en uzun kelimesi Türkçe dilinden çıktı. Kelime, toplam 70 harften oluşan kelime başarı anlamına gelen muvaffakiyet sözcüğüne getirilen birçok ekle oluşturuldu.

Dünyanın en uzun kelimesi

İşte dünyanın en uzun kelimesi:

Muvaffakiyetsizleştiricileştiriveremeyebileceklerimizdenmişsinizcesine.

Kelimenin anlamı ise kısaca şu şekilde özetlenebilir.

Bir grup (kelimede 'biz') başka bir grubun, üçüncü parti kişilerin başarısız hale getirebilmeyi başarmaları için uğraşıyor. Bu insanların, diğer insanları başarısız hale getirebilme becerisi ise hızla ediniliyor. İlk grup, bazen verdiği bu eğitimde başarısız oluyor. Dolayısıyla da bazıları, ötekileri başarısızlaştıracak yeteneklerden yoksun kalmaya devam ediyor. Dördüncü parti bağımsız başka kişiler ise, bazen işte bu eğitimi başarısız olarak tamamlayan ve başarısızlaştırma konusunda başarısız olan kişiler gibi davranmakta.

Diğer dillere fark attı

İngilizce: Antidisestablishmentarianism

Ortaçağdan bu yana kullanılan bu kelime Katolik Kilisesi ile Devlet yönetiminin ayrılmasına karşı oluşan fikir akımının adıdır.

İtalyanca: Precipitevolissimevolmente

Toplam 26 harften oluşan bu kelime, İtalyancadaki en uzun kelimedir. Kelime elinden geldiğince hızlı hareket etmek anlamına gelir.

Fransızca: Anticonstitutionnellement

Constitution kelimesi anayasa demektir. Anticonstitutionnellement ise anayasaya aykırı görüş, beyan ve eylemleri tanımlamak için kullanılan hukuki bir terimdir. Ceza gerektiren suçları tanımlamak için bu ifade kullanılır.