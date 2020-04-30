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Dünya

Dünya bu olayı konuşuyor! Bill Gates'in açıklaması sonrası silahlanmaya başladı

ABD'de bir kişi, Microsoft'un kurucusu Bill Gates'in koronavirüse karşı önerdiği aşının insanların 5G baz istasyonları tarafından izlenmesine yol açacağını öne sürerek silahlanmaya başladı. Silahlanan kişi Bill Gates'in dünyaya komplo kurduğunu öne sürdü.

Yeniakit Publisher
2020-04-30 20:29:00 - 2020-04-30 20:34:29
Dünya bu olayı konuşuyor! Bill Gates'in açıklaması sonrası silahlanmaya başladı

ABD’nin Kaliforniya eyaletinde bir kişi, Microsoft'un kurucusu Bill Gates'in yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı önerdiği aşının insanların 5G baz istasyonları tarafından izlenmesine izin vereceğini iddia ederek, kendisini bu komploya karşı silahlandırmaya başladı.

Polis ise söz konusu kişinin üç ruhsatsız av tüfeğine el koyarak, şahsı 72 saat süreliğine psikiyatri kliniğine yatırdı.

İngiltere merkezli The Independent gazetesine göre 52 yaşındaki şahıs, ailesi ve arkadaşlarına, Bill Gates ve hükümetin, 5G baz istasyonları tarafından izlenmelerine izin verecek bir aşıya ikna olmaları için ABD’lileri Kovid-19 ile korkuttuğunu söyleyerek, bu komploya karşı kendini silahlandırma planını anlattı.

Söz konusu kişi, silah mühimmatı satın almak üzere bir mağazaya gitti ve alkollü araç kullanma suçuyla daha önce ceza alması nedeniyle bu talebi reddedildi. Şahıs bunun ardından olay çıkardı ve polis kendisine müdahale etti.

Polise karşı agresif davranışlar sergileyen şahıs, kendisini Gates ve hükümete karşı silahlandırması gerektiğini savundu.

72 saat boyunca gözaltında tutuldu

Polis adamın evindeki üç av tüfeğine el koyarken, şahıs 72 saat boyunca psikiyatrik gözaltına alındı.

Savcı Mara Elliot, “Kovid-19 krizinin neden olduğu stres, birçok kişinin endişe ve ruhsal bozukluklarını daha da artırıyor” dedi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın eski danışmanlarından Roger Stone, Bill Gates'in insanlara mikroçip takabilmek için koronavirüs salgınını yaratmış olabileceğini iddia ederek, “Bill Gates'in bu salgının yaratım ve yayılım sürecinde rol oynayıp oynamadığı tartışmaya açık. O ve diğer küreselciler, bunu aşıları zorunlu hale getirmek ve insanlara mikroçip takmak için kullanıyor” şeklinde konuşmuştu.

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