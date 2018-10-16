DSİ’nin yatırımları durmayacak

Mehmet Safa Canat - Hasan Canat / İSTANBUL

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü, bağlı bulunduğu Orman ve Su İşleri Bakanlığı’nın Tarım Bakanlığı ile birleşmesinin ardından daha da güçlenerek hizmetine devam ediyor.

Gözler dsi’ye çevriliyor

Enerji, sulama, hizmet (içme-kullanma suyu), toplulaştırma ve çevre sektörü olmak üzere toplam 5 ana sektörde faaliyet gösterdiklerini belirten DSİ Genel Müdürü Mevlüt Aydın, Türkiye’deki 81 vilayetin ve nüfusu 50 binin üzerinden olan ilçelerin içme suyunu temin ettiklerini söyledi. Aydın, çalışmaları hakkında şu bilgiyi verdi: “DSİ Genel Müdürlüğü, büyük ilçelerimizin ve illerimizin içme suyunu temin etmekle mükelleftir. İçme suyu yatırımlarını sürdürmemiz gerekiyor. Türkiye’nin her yerindeki il, ilçe, köy, kasaba ve mezralarda taşkın koruma olduğu zaman gözler DSİ’ye çevriliyor. Taşkın koruma ile ilgili de tedbirlerimizi alarak yatırımlarımıza devam etmeliyiz. Enerji sektöründe de aktif çalışmalar yapıyoruz. Hidroelektrik enerji santralleri inşa ediyoruz.”

“Gıda ithalatının önüne geçmeliyiz”

Türkiye’nin 1923 yılındaki 13,5 milyon olan nüfusunun 2018 yılında 81 milyona ulaştığını, buna karşın tarımda aynı büyümenin görülmediğini ifade eden Aydın, DSİ’nin bu konudaki çalışmalarını şöyle özetledi: “Tarımsal üretim artışı muazzam bir şekilde artmalıdır. Gıda üreterek hem 81 milyonu doyurmalıyız, hem de gıda ihracatı yapmalıyız. Bunun için de tarım arazilerimizi sulamalıyız ve toplulaştırmasını yapmalıyız. Sulama zaten yıllardır DSİ’nin uhdesindeydi. Toplulaştırma da bu yıl DSİ’ye bağlandı. Dolayısıyla tarım sektöründe de yatırımlarımıza devam edeceğiz. DSİ Genel Müdürlüğü olarak baraj, sulama, içme suyu, enerji, taşkın koruma ve toplulaştırma yatırımlarımız hız kesmeden devam edecektir.”

“Dev projeler inşa ediyoruz”

DSİ olarak son yıllarda önemli projeler inşa ettiklerini ifade eden Aydın, “Artvin Yusufeli Barajı, çift eğrilikli beton kemer baraj tipinde inşa ediliyor. Yusufeli Barajı, 270 metre yüksekliği ile kendi sınıfında dünyanın en yüksek 3. barajıdır. Projenin tamamlanması ile milli ekonomiye yıllık 600 milyon TL katkı sağlanacaktır. Mardin’de inşa edilen Ilısu Barajı, dolgu hacmi bakımından kendi sınıfında dünyanın en büyük, Türkiye’nin 2. büyük; kurulu güç bakımından ise Türkiye’nin 4. büyük barajı olacaktır. GAP ve KOP bölgesel gelişim projelerimizdir. KOP tamamlandığında milli ekonomiye yıllık toplam 1,6 milyar dolar katkı sağlanacaktır” dedi.

“DSİ’nin ahilik sistemi gibi geleneği var”

Baytimur İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Baran Baytimur: “Biz Tarım ve Orman Bakanlığı’nın yeni teşkilat yapısından çok memnunuz. DSİ liyakat geleneğini bozmadı. DSİ’nin ahilik sistemi gibi bir geleneği vardır. Ehil ve tecrübe sahibi olan bürokratlar bir üst göreve getirildi. Tarım ve Orman Bakanımız Sayın Bekir Pakdemirli Bey’in bu konuda takdirleri doğrultusunda güzel bir yapılanma oluştu. DSİ’de büyük projelerin başlamasına ve devamına çok emeği geçen tecrübeli bir bürokratımızı, Sayın Akif Özkaldı Bey’i Bakan Yardımcısı olarak görevlendirmesiyle, DSİ sahipsiz kalmadı. Çünkü devam eden binlerce proje var.”

“El ele verip kaygılardan kurtulduk”

Genel İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Candaş Urasoğlu: “Biz bu birleşmeden dolayı çok mutluyuz. Sonuçta hem DSİ hem de arazi toplulaştırma projeleri ile uğraşıyoruz. Toplulaştırma, sulama ile tamamen bağlantılıdır. Toplulaştırma projeleri DSİ’ye geçince diğer toplulaştırma müteahhitleri gibi biz de biraz kaygılıydık. Ancak DSİ personeli ile el ele vererek sorunlarımızı çözdük, kaygılarımızdan kurtulduk. Şu anda işlerimiz aktif bir şekilde devam ediyor. Adana Yüreğir Ovası 2. Kısım Arazi Toplulaştırma Projesi’ni 2018 yılının sonunda bitireceğiz. Bu da hem çiftçi için hem de bizim için bir gurur kaynağı olacaktır.”