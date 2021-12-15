DSİ’den Kastamonu’ya dev baraj

Mehmet Safa CANAT - Hasan CANAT İSTANBUL

1985 yılından bu yana müteahhitlik yaptıklarını belirten Seza İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Sezai Açık, “2000 yılında kurduğumuz Açılım İnşaat ve Seza İnşaat şirketlerimiz ile inşaat ve taahhüt işleri yapıyoruz. Memleketimiz Elazığ’da yıllar önce bir çimento fabrikası kurduk. Ağırlıklı olarak Karayolları ve DSİ ile çalışıyoruz” dedi. Açık, şunları söyledi: “Biz uzun yıllardır Karayolları Genel Müdürlüğü’ne işler yapıyoruz. Türkiye’de en kaliteli yolları biz yaptık ve bu konuda iddialıyız. Erzurum İspir’de inşa ettiğimiz Kırık Tüneli, Ovit Tüneli’nden sonra inşa edilen en önemli projedir. Kırık Tüneli bittiği zaman Karadeniz’den Erzurum’a gidiş çok kolaylaşacak. Çünkü 35 km’lik yol kısalacak ve tünelden 5 dakika içinde geçilecek. Buna benzer yatırımlar bölgenin ticaretinin canlanmasına vesile olacak. Gürcistan Tiflis’te de bir karayolu projesi inşa ediyoruz. Bu bizim yurtdışındaki ilk projemizdir. DSİ’nin bünyesinde inşa ettiğimiz Malatya Arguvan Yoncalı Barajı ve İsale Tüneli ile Kastamonu Gökırmak Kırık Barajı’nın inşaatı devam ediyor. Ayrıca geçen sene TOKİ’nin bünyesinde ihalesi yapılan Tokat Aşağı Çekerek 1. Merhale Projesi Zile, Maşat, Reşadiye, Çekerek ve Mamure Ovaları Sulaması 2. Kısım projesinin inşaatı da devam etmektedir.”

Kastonu'ya temiz içme suyu geliyor

Kastamonu’da inşa ettikleri Gökırmak Kırık Barajı’ndan bahseden Açık, açıklamalarını şöyle sürdürdü: “Gökırmak Kırık Barajı, hem sulama hem de içme suyu amacıyla inşa edilen bir projedir. Aynı zamanda Kastamonu için de hayati bir önem taşıyor. Pandemi sürecinde bütün dünyada suyun ve tarımın önemi daha iyi anlaşıldı. Dünya gittikçe kurak bir döneme giriyor. Suların azalması her ülke için tehlike arz ediyor. Bu yüzden tarımsal sulama projeleri Türkiye’de de büyük öneme sahiptir. Sulu tarıma büyük katkılar sağlayacak olan Kırık Barajı’nı da projeye verilen ödenek doğrultusunda hızlı bir şekilde bitirmek istiyoruz. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli Bey, Bakan Yardımcısı Akif Özkaldı Bey, DSİ Genel Müdürü Kaya Yıldız Bey ve DSİ Kastamonu Bölge Müdürü İbrahim Yaroğlu Bey Kırık Barajı ile yakından ilgileniyorlar.

En büyüklerden olacak

Kırık Barajı bittiği zaman Türkiye’deki en büyük barajlardan biri olacak. Şu anda barajla birlikte içme suyu şebekesini de inşa ediyoruz. Baraj inşaatı bittiğinde sulama hattı ayrı bir proje olarak inşa edilecek. Eski Orman ve Su İşleri Bakanımız Prof. Dr. Veysel Eroğlu Bey, 2016 yılında Kırık Barajı’nın temel atma törenine katılmıştı. 2017 yılında inşaatına başlamamıza rağmen hızlı bir şekilde ilerleyemedik. Mesela geçen sene hiçbir imalat yapamadık. Kırık Barajı, yıllar önce yapılması gereken geç kalınmış projelerden biridir. Barajın kenarından geçen karayoluna ilaveten 3-4 km’lik bir yolu da biz inşa ediyoruz. Çünkü yol barajın tam kenarında bulunuyor. Böylece şantiye alanı rahatlayacak ve projenin inşaatı hızlı bir şekilde ilerleyecek. Kırık Barajı, yaklaşık maliyetle birlikte 250 milyon TL değerinde bir projedir. Şu anda projenin yüzde 25’ini bitirdik. Eğer bu sene ödenek sıkıntısı olmazsa rahatlıkla yüzde 50 seviyesine gelebiliriz. Kastamonu halkı da inşa ettiğimiz Kırık Barajı sayesinde 2022 yılında temiz içme suyuna kavuşabilir. Kastamonu geçen sene en kurak mevsimi yaşadı ve mevcut barajlardaki su seviyesi azaldı. Kastamonu halkı da Kırık Barajı’nın bir an önce tamamlanarak bitirilmesini dört gözle bekliyor.”