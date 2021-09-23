“DSİ verdiğini geri alıyor”

Mehmet Safa Canat - Hasan Canat İstanbul

Best Tasarım İnşaat olarak Diyarbakır’da inşa ettikleri Kralkızı-Dicle P4 Pompaj Sulaması’nın öneminden bahsederek sözlerine başlayan İnşaat Mühendisi Selin Çanakcı, “DSİ tarafından, Kralkızı Barajı 1997 yılında tamamlanmıştır. Güncel yapım değeri 2,5 milyar TL’dir. Projenin planlamasında 130 bin hektar verimli ama susuz tarım arazisinin sulanması planlanmıştır. Bunun için 222 km ana kanal inşa edilmiştir. Fakat 2021 yılına geldiğimizde bu planlanan 130 bin hektar alandan ancak 15 bin hektar sulamaya açılabilmiştir. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan Bey’in tarım arazilerinin korunması ve sulanması için son derece hassas olduğu herkesin malumu olmasına rağmen, planlamada yer alan 15 bin hektar alan imara açılmıştır ve sulanması planlamada yer alan tarım alanlarının da imara açma eğilimleri günümüzde devam etmektedir” dedi.

Kralkızı Barajı'nın suyu boşa akıyor

Türkiye’nin deprem gerçeğine de değinen Çanakcı, şunları söyledi: “Tarım arazilerinin yer aldığı ovalarda yapılan binalarda zemin sıvılaşmasından dolayı büyük yıkımlar olduğunu yaşadığımız depremlerde gördük. Bundan dolayı 1. sınıf tarım arazilerinin imara açılması bu arazileri katletmekle eş değerdir. Bu tarım arazilerinde şimdiye kadar sadece susuz tarım yapılabilmiş, buğday ve saman üretilebilmiştir. Bu verimli tarım arazilerinin suya kavuşmasıyla birlikte paha değeri yüksek ürünler üretilerek ülke ekonomisine ve yöre halkına katkısı inanılmaz düzeyde olacaktır. Barajın tamamlanmasının ardından 24 yıl geçmesine rağmen gerçekleşen sulama projeleriyle ancak 15 bin hektar alan sulanabilmiş olması, yöre ve ülke ekonomisi açısından çok büyük kayıptır. Barajın yapımı sırasında planlanan ekonomik ömür süresi de 50 yıl olarak düşünüldüğünde, bu yatırım ömrünün yarısı tamamlanmıştır. Baraj planlamasında sulanacak arazilerin ise ancak yüzde 10’unda sulama yapılabilmektedir. Barajda tutulan su 24 yıldan bu yana ovalara verilemeyip boşa akmakta ve sınırlarımızdan geçerek SuriyeKuzey Irak sınırında bir süre devam ederek, Kuzey Irak’a geçmektedir.”

Yatırımları boşa gitmiyor

DSİ’nin inşa ettiği sulama projelerinde su alma yapılarına takılan elektronik sayaçlar sayesinde su israfının önlendiğini belirten Çanakcı, açıklamalarını şöyle sürdürdü: “Su israfı büyük ölçüde önlenmekte ve bu sulama projeleri 8-10 senede kendisini amorti etmektedir. DSİ’nin yatırımları boşa gitmemektedir, paralar çarçur edilmemektedir, aksine DSİ’nin tüm yatırımları çok kısa zamanda kendini amorti ederek ülke ekonomisine yüksek katkılar sağlıyor. Yani kısacası diyebiliriz ki, DSİ verdiğini geri alıyor. Örneğin, geçmişte yapılmış Altınkaya, Derbent, Ayvacık, Hirfanlı, Karakaya, Borçka, Muratlı, Karacaören ve Atatürk Barajları kendisini çoktan amorti etmiş, ülke ekonomisine ve yöre haklına yüksek faydalar sağlamıştır. Son dönemlerde yapılmış Deriner ve Ilısu Barajları ve yapılmakta olan Yusufeli Barajı ve Silvan Barajı da çok kısa zamanda ülke ekonomisine katkılar sağlayacaktır. DSİ yatırımlarında herhangi bir kayıp kesinlikle söz konusu değildir. Ülkemizde büyük barajların çoğu yapılmıştır, sulama projelerinin yapılmasında ise 2023 hedeflerinin gerisinde kalınmıştır.”

Sulama Projeleri Acil Eylem Planı'nda yer almalı

Sulama projelerinin bir an önce hayata geçirilmesi gerektiğine vurgu yapan Çanakcı, “Bundan sonra sulama projelerinin acil eylem planı içerisinde değerlendirilmesi gerekmektedir. Bu projeler bir an önce hayata geçirilmelidir” dedi. Sulama projeleri tamamlandığında tarım arazilerinin veriminin ve ürün çeşitliliğinin artacağını ifade eden Çanakcı, şunları söyledi: “Ülkemiz, Avrupa ve bölgemizin en büyük tarım ülkesi haline gelecektir. Enerji tarafından cari açık veren ülkemize tarım ürünleri ihracatı ile cari açığın kapanması yönünden de son derece önemlidir. Diyarbakır bölgesindeki verimli tarım arazilerinin sulanmadığını, burada sadece verimsiz buğday ve saman üretildiğini görmekteyiz. Çiftçilerimiz mağdurdur ve zararları çoktur. Bu sulama projelerinin hayata geçirilmesi elzemdir. Kralkızı-Dicle P4 Pompaj Sulaması ve Kuruçay Barajı Sulaması projelerinin tamamlanmasıyla 18 bin 500 hektar alan sulanacaktır. Bu projelerin ihalesi 2016 yılında yapılmıştır. Ancak ödenek yetersizliğinden dolayı projeler bu zamana kadar tamamlanamamıştır.

Önemli işler yaptık

Tarım ve Orman Bakanımız Sayın Bekir Pakdemirli Bey’in ferasetiyle getirdiği ve son aylarda DSİ teşkilatının da Bakan Yardımcımız Sayın Akif Özkaldı’ya bağlanmasıyla birlikte, DSİ teşkilatında ve projelerde önemli ivme kazanılmıştır. Bakan Yardımcımız Sayın Akif Özkaldı’nın DSİ’den sorumlu olması büyük şanstır. Onun gayretleri sayesinde bu yarım kalan projeler kısa sürede sonuçlandırılacak, ülke ve yöre ekonomisine büyük katkılar sağlayacaktır. Ödenek olması durumunda bu 2 projeyi 2 senede tamamlayarak 18 bin 500 hektar alan sulamaya açılabilecektir. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan Bey’in 2023 hedeflerinde yer alan bu projeler kesinlikle yetiştirilecektir. Firmamız Seydişehir Suğla Cazibe Sulaması İkmal İnşaatı ve Elazığ Kanatlı Sulaması projelerini tamamlayarak 15.000 hektar sulamayı ülke ekonomisine kazandırmıştır. Kralkızı-Dicle P4 Pompaj Sulaması ve Kuruçay Barajı Sulaması projelerini 18 bin 500 hektar alanın sulanmasını tamamlayarak ülke ekonomisine kazandıracaktır.”