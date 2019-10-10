DSİ, Türkiye’nin içme suyu sorununu çözüyor! 2071’e kadar rahatız

Mehmet Safa Canat Hasan Canat

Türkiye genelindeki içme suyu projelerini 2040 ve 2071 yılına kadar su sıkıntısı yaşanmayacak şekilde planladıklarını söyleyen Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdür Yardımcısı Şadiye Yalçın, “Güvenilir su kaynağı çok önemlidir. Mesela 2017 yılı son 44 yılın en kurak yılıydı. 2018 yılı da kurak geçti. Bu yüzden biz her ilimizin güvenilir su kaynağı dediğimiz depolamalı tesislere kavuşmasını ve her ilimizde baraj yapılmasını hedefliyoruz. Fakat derin kuyulardan sular çekilmesi sıkıntı oluşturuyor. Kuraklıktan yer altı kuyuları da etkilendi. Derinlerden su çekildikçe enerji maliyetleri de artıyor. Bu nedenle 1053 sayılı yasaya göre 81 ilimizde baraj ve depolamalı tesis inşa edilmesi için eylem planlarımızı hazırladık.

Barajları takip ediyoruz

81 ilin arz-talep grafiklerini izliyoruz ve barajlardaki doluluk oranlarını takip ediyoruz. Kısa, orta ve uzun vadeli stratejilerimizi tek elden belirliyoruz. Dolayısıyla 2040 ve 2071 yılına kadar su sıkıntısı yaşanmaması için güvenilir su kaynaklarını 81 ile ulaştıracağız. İllerin yanı sıra grup içme suyu projeleri ile ilçelerin de içme suyu projelerini inşa edeceğiz. Böylece ilçelere, mahallelere ve köylere de içme suyu ulaştırmış olacağız. Mesela Recep İçme Suyu projemiz kapsamında 156 adet köyün içme suyu problemi ele alınmaktadır. DSİ olarak vatandaşlarımıza ve belediyelerimize kaynağından ana depolarına kadar arıtılmış içme suyu ulaştırıyoruz. DSİ, Türkiye’nin en büyük yatırımcı kuruluşudur. Bu anlamda çalışmalarımıza da devam ediyoruz” dedi.

Buralar gurur kaynağımız

DSİ’nin gurur kaynağı olan içme suyu projelerinden de bahseden Şadiye Yalçın, “81 ilde inşa ettiğimiz içme suyu projelerimizin büyük çoğunluğu bitmek üzeredir. KKTC İçme Suyu Projesi, çok anlamlı ve tarihi bir projedir. Yavru vatanımız Kıbrıs’a ulaştırdığımız içme suyunun kalitesi ve bugüne kadar herhangi bir şikâyet olmaması bizi çok sevindirdi. Böyle bir projede görev almaktan onur duydum. İkincisi de Ankara’ya içme suyu getirmek için 31 bin 562 metre uzunluğunda tünel inşa edilen Gerede İçme Suyu Projesi’dir. Bu Türkiye’deki en uzun içme suyu tünelidir. Projenin yapım aşamasında çok büyük badireler atlattık, çok büyük tecrübeler yaşadık. Gerede İçme Suyu Projesi’ni de bitirerek Ankara’ya temiz ve sağlıklı içme suyu getirdik. Gaziantep’in uzun vadeli içme, kullanma ve endüstri suyu teminini sağlamak amacıyla inşa edilen Gaziantep-Düzbağ İçme Suyu İsale Hattı hizmete açıldı. Gaziantep-Düzbağ İçme Suyu İsale Hattı da gurur duyduğumuz bir proje olarak tarihe geçecektir” diye konuştu.

Boluluların hayali gerçek oluyor

Bolu Karadere İçme Suyu İsale Hattı’nı inşa eden Artit Arıtma’nın Genel Müdürü İlker Konyalıoğlu, “Bolu Karadere İçme Suyu İsale Hattı, coğrafi konumu itibariyle oldukça önemli bir projedir. Projeye Tarım ve Orman Bakanlığı ile DSİ Genel Müdürlüğü büyük önem veriyor. Bu projeyle Bolu’daki tertemiz su kaynağı olan Karadere sularının Bolu’ya getirilmesi amaçlanıyor. Proje sayesinde Bolu’ya yıllık 7,8 milyon m³ su temin edilecek. Aynı zamanda Bolu’nun 2050 yılına kadar su ihtiyacı da karşılanacak. Bolu Karadere İçme Suyu Tüneli tamamlandıktan sonra yapımına başlanan projemizde şu anda belirli bir seviyeye geldik. Proje kapsamında 12,7 km uzunluğundaki güzergâha 2 çeşit düktil boru döşeyeceğiz, 1 adet regülatör ile birlikte sanat yapılarını da inşa edeceğiz. Bolu halkının en büyük hayali musluklarından kaynak suyu akmasıdır. Proje bittikten sonra musluklardan kaynak suyu akmaya başlayacak ve Bolu halkı tertemiz içme suyuna kavuşacak” dedi.

Tertemiz içme suyuna kavuşacaklar

Şanlıurfa Birecik-Halfeti İçme Suyu Tesisleri’ni inşa eden Arsan Arıtma’nın Genel Müdürü İlker Çakmak ise, “Şanlıurfa’da inşaatı devam eden içme suyu arıtma tesisimizde konvansiyonel bir arıtma sistemi kullanılıyor. Fırat Nehri’nden su alma yapısı ile alınan suyun kimyasal ve biyolojik işlemlerden geçtikten sonra içilebilecek standartlara getirilmesi amaçlanıyor. Şanlıurfa Birecik-Halfeti İçme Suyu Tesisleri’ni ödenek geldikçe bitirmeye çalışıyoruz. DSİ’nin önceki yıllarda Halfeti için acil bir çalışma yaptığını duymuştuk. Halfeti’de ve Birecik’te yaşayan vatandaşların mevcut içme suyundan dolayı şikâyetleri olduğunu da öğrenmiştik. Biz aynı anda hem arıtma tesisini hem de isale hattını inşa ediyoruz. Şu anda işimizin fiziki gerçeklemesi yüzde 25 seviyesindedir. Geçen seneki ödeneğimiz çok azdı. Bu sene biraz daha fazla ödenek verildi ve arıtma tesisi inşaatının hemen hemen yüzde 80’ini tamamladık” diye konuştu.