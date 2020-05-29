“DSi, Suriye’de destan yazıyor”

Mehmet Safa Canat-Hasan Canat

Uzun yıllardır inşaat sektöründe faaliyet gösteren Sosyal Mühendislik şirketinin Yönetim Kurulu Başkanı Salih Mehmet Mallı, yaptıkları hizmetleri ve DSİ ile işbirliğinde oldukları projeleri Yeni Akit’e anlattı. Soysal Mühendislik’in 1994 yılında kurulduğunu söyleyen Mallı, “Biz Gümüşhaneliyiz. İnşaatçılık babamızdan geliyor. Biz bir aile firmasıyız. Babamız 1950’li yıllarda Gümüşhane’den Ankara’ya gelmiş.

TBMM’nin inşaatında çalışmış. Daha sonrasında inşaat taşeronluğu ve yap-sat işleri yapmış. Ağabeyim daha sonrasında yeni şirketler kurarak inşaat taahhüt projeleri ile ilgilenmiş. Soysal Mühendislik olarak bugüne kadar Türkiye’nin birçok yerinde projeler inşa ettik” dedi.

DSİ’den El-Bab’a içme suyu

Suriye’de yaklaşık 50 km uzunluğunda içme suyu isale hattı inşa ettiklerini belirten Mallı, “İsale hattı düktil (çimento kaplı çelik) borular ile inşa edildi. Suyu, DSİ’nin Çobanbey’de açmış olduğu 11 tane su kuyusundan alıp El-Bab’a kadar branşmanları ile birlikte ulaştırıyoruz. Buradaki en büyük amaç Fırat Kalkanı Harekâtı kapsamında terörden arındırılan bölgelere içme suyu götürmektir. Çünkü orada bizim askerimiz var.

Türk askeri var. Su medeniyettir, su hayattır. Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed (S.A.V.) bir hadis-i şerifinde “Hayırların en büyüğü, insanları su ile buluşturmaktır” buyurmuştur. İnşallah o hayra nail oluruz. Pompalardan çıkan suyu gördükçe heyecanımız artıyor. Projenin ihalesi proje değişikliğinden dolayı iki defa yapıldı. İkinci ihalede daha fazla tenzilat yaparak işi aldık. İhalede pazarlık aşamasında çok ciddi rekabet oldu. Biz işi TL bazında aldığımız için dolar fiyatlarının artışı bizi ciddi manada etkiledi. İnşallah zarar etmeden projeyi bitirmeyi hedefliyoruz” diye konuştu.

Devletsizlik susuzluk demektir

Suriye’de iş yapmanın zorluklarına da değinen Mallı, “Allah devletimize ve milletimize zeval vermesin. Biz Suriye’de devletsizliğin ne demek olduğunu gördük ve yaşadık. İslam ümmetinin parçalanmışlığını, garibanlığını, kenara itilmişliğini gördük. Allah askerimize, polisimize, özel harekâtçılarımıza zeval vermesin. Hepsi aslanlar gibi Suriye’de mücadele ediyor. Bunların yanında bizim yaptığımız iş gölgede kalır. Esas fedakârlığı askerlerimiz yapmaktadır. Suriye’de iş yapmak sanıldığı kadar kolay değildir. Devletimiz valilik üzerinden gerekli izinleri ve gümrüklerdeki geçişlerimizi kolaylaştırdı. Çobanbey’de yaşayan Türkmenler başta olmak üzere yerel vatandaşlarla da iş ortaklığı yapıyoruz. Projemizde o bölgede yaşayan vatandaşları da istihdam ediyoruz. Türk askerimizin ve Çobanbey’deki yerel valiliğin gösterdiği yerde şantiyemizi kurduk. Kilis Vali Yardımcısı şu anda Çobanbey Valisi olarak çalışıyor.

Hatta Çobanbey’in yerel meclisi Kilis Vali Yardımcısı’na bağlıdır. Aynı zamanda Gaziantep Vali Yardımcısı da El-Bab Valisi olarak çalışıyor. ÖSO da bize güvenlikle ilgili destek verdi. Düktil boruları Samsun Makina Sanayi firmasından temin ettik. Bizim için ciddi maliyet artışına sebep olmasına rağmen yerli malı kullandık. Şu anda boru döşeme işimiz bitti, sanat yapıları mekanik elektrik işleri devam ediyor. Suriye’de iş yapmak istediğiniz zaman birçok banka teminat mektubu vermiyor. Mesela bazı malzemeleri yurtdışından alamadık.

Hizmet götürdük

“Suriye’ye mal satmam” diyen yurtdışı firmaları var. Biz her açıdan kendi imkânlarımızla DSİ’nin uhdesinde projemizi belirli bir aşamaya getirdik. Bundan dolayı büyük gurur duyuyoruz. El-Bab’ta içme suyu yok. Yaklaşık 300 bin nüfusu olan şehirde şu anda 250 bin kişi yaşıyor ve su tankerlerle iletiliyor. Biz isale hattını yaparak hem o bölgede karargâhı bulunan Türk askerine hem de o bölgede yaşayan yerel vatandaşlara içme suyu götürüyoruz” dedi.