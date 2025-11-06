DSİ İZMİR 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ, TAŞINMAZ MAL SATIŞ İLANI

Aşağıdaki tabloda, yeri, konumu ve niteliği belirtilen mülkiyeti tam ve/veya hisseli olarak Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğüne ait taşınmazlar, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu 35.a/ 45. Maddesi ve “Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğüne Ait Taşınmaz Mal Satışı ve Kiraya Verilmesine Ait Yönetmelik” gereğince açık/*kapalı teklif usulü satışı yapılacaktır.

SIRA NO İLİ İLÇESİ MAHALLESİ ADA PARSEL NO YÜZÖLÇÜMÜ (m2) CİNSİ DSİ HİSSESİ SATIŞA KONU DSİ HİSSESİ (m2) MUHAMMEN BEDELİ (TL-KDV Hariç) GEÇİCİ TEMİNAT (TL) İHALE TARİH VE SAATİ AÇIKLAMA 1 MANİSA YUNUSEMRE ATATÜRK 3837 5 3.372,99 ARSA 21886/112433 656,58 5.600.000,00 168.000,00

17/11/2025

10:00

Açık Teklif Usulü 2 MANİSA SALİHLİ YILMAZ 218 4 438,00 ARSA 16/73 96,00 470.000,00 14.100,00

17/11/2025

10:30 Açık Teklif Usulü 3 MANİSA SALİHLİ ADALA 107 2 5.376,23 ARSA 226584/537623 2.265,84 1.500.000,00 45.000,00

17/11/2025

11:00 Açık Teklif Usulü 4 MANİSA SALİHLİ KIRVELİ 3170 7 201,00 ARSA 16/201 16,00 130.000,00 3.900,00 17/11/2025

11:30 Açık Teklif Usulü 5 MANİSA AKHİSAR EFENDİ 1918 92 405,00 ARSA 208/405 208,00 1.650.000,00 49.500,00 17/11/2025

12:00 Açık Teklif Usulü 6 MANİSA KÖPRÜBAŞI MERKEZ 209 8 403,00 ARSA 2/403 2,00 6.500,00 195,00 17/11/2025

14:00 Açık Teklif Usulü 7 MANİSA KÖPRÜBAŞI MERKEZ 211 3 387,00 KARGİR SAMAN DAMI AĞIL VE ARSA 510/774 255,00 730.000,00 21.900,00 17/11/2025

14:30 Açık Teklif Usulü 8 MANİSA KÖPRÜBAŞI MERKEZ 211 12 300,00 PALAMUTLU TARLA 114/300 114,00 305.000,00 9.150,00 17/11/2025

15:00 Açık Teklif Usulü 9 MANİSA KÖPRÜBAŞI MERKEZ 212 8 399,00 ARSA 1/1 399,00 1.070.000,00 32.100,00 17/11/2025

15:30 Açık Teklif Usulü 10 MANİSA KÖPRÜBAŞI MERKEZ 212 9 417,00 ARSA 1/1 417,00 1.100.000,00 33.000,00 17/11/2025

16:00 Açık Teklif Usulü 11 MANİSA KÖPRÜBAŞI DÖĞÜŞÖREN 4 12.032,78 DEPO SAHASI 1/1 12.032,78 1.250.000,00

37.500,00 17/11/2025

16:30 Açık Teklif Usulü 12 MANİSA KÖPRÜBAŞI DÖĞÜŞÖREN 5 6.990,41 DEPO SAHASI 1/1 6.990,41 735.000,00

22.050,00 18/11/2025

10:00 Açık Teklif Usulü 13 MANİSA KÖPRÜBAŞI DÖĞÜŞÖREN 7 10.204,18 OCAK YERİ 1/1 10.204,18 1.070.000,00 32.100,00 18/11/2025

10:30 Açık Teklif Usulü 14 MANİSA KÖPRÜBAŞI DÖĞÜŞÖREN 14 10.668,83 PALAMUTLU TARLA 1/1 10.668,83 1.100.000,00 33.000,00 18/11/2025

11:00 Açık Teklif Usulü 15 MANİSA KÖPRÜBAŞI DÖĞÜŞÖREN 15 6.187,51 PALAMUTLU TARLA 1/1 6.187,51 650.000,00

19.500,00 18/11/2025

11:30 Açık Teklif Usulü 16 MANİSA KÖPRÜBAŞI DÖĞÜŞÖREN 25 3.912,88 OCAK YERİ 1/1 3.912,88 410.000,00

12.300,00 18/11/2025

12:00 Açık Teklif Usulü 17 MANİSA KÖPRÜBAŞI DÖĞÜŞÖREN 424 6.252,02 OCAK YERİ 1/1 6.252,02 650.000,00

19.500,00 18/11/2025

14:00 Açık Teklif Usulü 18 MANİSA KÖPRÜBAŞI DÖĞÜŞÖREN 490 69.684,73 DEPO ALANI 1/1 69.684,73 10.200.00,00

306.000,00 18/11/2025

14:30 Açık Teklif Usulü 19 MANİSA YUNUSEMRE İLYASÇILAR 90 5.700,00 TARLA 1/1 5.700,00 1.480.000,00

44.400,00 18/11/2025

15:00 Açık Teklif Usulü 20 MANİSA YUNUSEMRE İLYASÇILAR 91 3.600,00 TARLA 1/1 3.600,00 740.000,00

22.200,00 18/11/2025

15:30 Açık Teklif Usulü 21 MANİSA YUNUSEMRE İLYASÇILAR 92 2.300,00 OCAK YERİ 1/1 2.300,00 470.000,00

14.100,00 18/11/2025

16:00 Açık Teklif Usulü 22 MANİSA YUNUSEMRE İLYASÇILAR 93 2.700,00 TARLA 1/1 2.700,00 560.000,00

16.800,00 18/11/2025

16:30 Açık Teklif Usulü 23 MANİSA YUNUSEMRE İLYASÇILAR 94 2.100,00 TARLA 1/1 2.100,00 435.000,00

13.050,00 19/11/2025

10:00 Açık Teklif Usulü 24 MANİSA YUNUSEMRE İLYASÇILAR 428 998,97 OCAK YERİ 1/1 998,97 205.000,00

6.150,00 19/11/2025

10:30 Açık Teklif Usulü 25 MANİSA ALAŞEHİR KEMALİYE

CUMHURİYET 253 14 5.068,65 OCAK YERİ 1/1 5.068,65 650.000,00

19.500,00 19/11/2025

11:00 Açık Teklif Usulü 26 MANİSA KULA NARINCALI SÜLEYMAN 147 8 1.108,94 OCAK YERİ 1/1 1.108,94 30.000,00

900,00 19/11/2025

11:30 Açık Teklif Usulü 27 MANİSA KULA NARINCALI SÜLEYMAN 147 10 1.494,71 OCAK YERİ 1/1 1.494,71 40.000,00

1.200,00 19/11/2025

14:00 Açık Teklif Usulü 28 MANİSA KULA NARINCALI SÜLEYMAN 148 8 448,33 OCAK YERİ 1/1 448,33 12.000,00

360,00 19/11/2025

14:30 Açık Teklif Usulü 29 MANİSA KULA NARINCALI SÜLEYMAN 148 10 753,34 OCAK YERİ 1/1 753,34 20.000,00

600,00 19/11/2025

15:00 Açık Teklif Usulü 30 MANİSA KULA NARINCALI SÜLEYMAN 149 7 2.770,89 OCAK YERİ 1/1 2.770,89 73.000,00

2.190,00 19/11/2025

15:30 Açık Teklif Usulü 31 MANİSA KULA NARINCALI SÜLEYMAN 149 9 2.681,16 OCAK YERİ 1/1 2.681,16 70.000,00

2.100,00 19/11/2025

16:00 Açık Teklif Usulü 32 MANİSA KULA NARINCALI SÜLEYMAN 149 11 2.883,08 OCAK YERİ 1/1 2.883,08 75.000,00

2.250,00 19/11/2025

16:30 Açık Teklif Usulü 33 MANİSA KULA NARINCALI SÜLEYMAN 149 13 1.260,23 OCAK YERİ 1/1 1.260,23 35.000,00

1.050,00 20/11/2025

10:00 Açık Teklif Usulü 34 MANİSA KULA NARINCALI SÜLEYMAN 149 15 1.111,92 OCAK YERİ 1/1 1.111,92 30.000,00

900,00 20/11/2025

10:30 Açık Teklif Usulü 35 MANİSA SARIGÖL ŞEYHDAVUTLAR 423 4 253,38 YOL 1/1 253,38 5.500,00

165,00 20/11/2025

11:00 Açık Teklif Usulü 36 MANİSA SARIGÖL ŞEYHDAVUTLAR 423 6 100,09 YOL 1/1 100,09 2.500,00

75,00 20/11/2025

11:30 Açık Teklif Usulü 37 MANİSA AKHİSAR ULUCAMİ 2012 1 3.254,00 ARSA 191/1200 517,93 11.500.000,00

345.000,00 20/11/2025

14:00 Açık Teklif Usulü 38 MANİSA AKHİSAR ULUCAMİ 2012 2 2.000,00 ARSA 189/1000 378,00 8.500.000,00

255.000,00 20/11/2025

15:00 Açık Teklif Usulü 39 MANİSA AKHİSAR ULUCAMİ 1997 1 2.301,00 ARSA 638/2301 638,00 14.100.000,00

423.000,00 21/11/2025

10:00 *Kapalı Teklif Usulü(2886/35a.)

1- Satış konusu taşınmazların ihalesi, yukarıdaki tabloda belirtilen gün ve saatte, DSİ İzmir 2.Bölge Müdürlüğü “Kazım Dirik Mah. Sanayii Cad. No:39 Bornova/İZMİR adresindeki 4.kat toplantı salonunda yapılacaktır.

2- Taşınmaz mal satışı ihalesine katılacak olanlar, ihale suretiyle satışı yapılacak taşınmaza ait ihale dokümanlarını (taşınmaz mal şartnamesi, imar durum örneği, formlar) mesai saatleri içerisinde, İzmir 2. Bölge Müdürlüğü Emlak Kamulaştırma Şube Müdürlüğünden ücretsiz temin edilebilir.

3- Satışa sunulan taşınmazların muhammen bedeli (KDV hariç) yukarıdaki tabloda belirtilmiş olup, geçici teminat muhammen bedelin % 3’ü dür.

4- Geçici teminat bedeli, ihale saatine kadar Bölge Müdürlüğü Muhasebe Müdürlüğü veznesine (İZMİR) veya DSİ 2. Bölge Müdürlüğünün T.C. Ziraat Bankası Yeşilova/Bornova Şubesindeki TR 1300 0100 2630 3395 4679 5004 nolu hesaba yatırılabilir veya banka teminat mektubu olarak verilecektir.(2886/26.b)

5- Satış şartnamesinde belirtilen ve satışa/kiralamaya çıkarılan parselin, dosyasındaki bilgileri ve tapudaki takyidatı ihale edilen kişi tarafından aynen kabul edilmiş sayılır.

6- İhaleden meydana gelen bütün vergi (%10 KDV, % 0,948 Damga Vergisi ve % 0, 569 Karar Pulu) resmi harçları, alım satım giderleri, ödenmesi gerekecek tüm giderler ihale edilene aittir. İhale bedeli, alıcı tarafından Şartnamede belirtildiği şekilde peşin olarak ödenecektir. İhale edilen (alıcı) tapu tescilini sağlamak zorundadır.

7- Satışa konu taşınmazlardan ilk 38 adet için açık teklif ihale yolu ile satışı yapılacaktır. Akhisar Ulucami Mahallesi 1997 ada 1 parsel kapalı teklif (2886 SK Madde 35a.) ihale yolu ile satışı yapılacaktır.

8- Komisyon ihaleyi yapıp yapmamakla serbesttir.

9- İş bu ihale ilanı genel bilgi mahiyetinde olup, satışta ihale şartnamesi hükümleri uygulanacaktır.

10- İsteklilerin belirtilen gün ve saatte, ihale yerinde hazır bulunmaları gerekmektedir.

11- İhaleye katılabilmek için; her istekli durumuna göre aşağıdaki belgeleri vermek zorundadır.

12- İstenilecek belgeler;

a) Nüfus cüzdanı aslı ve fotokopisi (Gerçek kişi olması halinde)

b) İkametgâh belgesi (E –Devlet ve/veya muhtarlıktan alınmış-Gerçek kişi olması halinde)

c) Tüzel kişiler 2025 yılına ait Ticaret ve Sanayi Odası kayıt belgesi, tüzel kişiler adına teklifte bulunacak kişilerin tüzelkişiliği temsile yetkili olduklarına gösterir noterlikçe tasdik edilmiş vekâletname,imza sirküleri ve vekâletname ile katılacak kişinin Nüfus cüzdanı aslı ve fotokopisini,

d) Geçici teminat makbuzu, dekontu veya banka teminat mektubu (aslı ve fotokopisi)

e)Tüm sayfaları imzalanmış olan taşınmaz mal satış şartnamesi.(asıl)

f) Şekli ve içeriği ihale dokümanında belirtilen teklif mektubu.

13- İlan metninde 39. Sırada bulunan kapalı teklif usulü ihaleye katılmak isteyenler taşınmaz mal şartnamesinde belirtildiği şekilde hazırlayacakları teklif mektubunu içeren iç zarf ile birlikte ihaleye katılabilme şartı olarak yukarıda istenilen belgeleri yine taşınmaz mal şartnamesinde belirtildiği şekilde hazırlanacak ikinci zarfa (dış zarf) koyarak kapattıkları tekliflerini en geç 21.11.2025 Cuma günü saat 10:00’a kadar, sıra numaralı alındılar karşılığında İhale Komisyonu Başkanlığına teslim etmeleri gerekmektedir. Teklifler iadeli taahhütlü olarak da gönderilebilir. Posta ile gönderilecek tekliflerin ilanda belirtilen saate kadar İhale Komisyon Başkanlığına ulaşması şarttır. İhale Komisyon Başkanlığına verilen teklifler herhangi bir sebeple geri alınamaz. Belirtilen tarih ve saatten sonra verilen teklifler ile postadaki gecikmeden kaynaklı teklifler kabul edilmez ve açılmadan istekliye iade edilir.

14- Taşınmazların bir kısmı paylı mülkiyet olup, Paylı mülkiyetin devri ile ilgili 4721 Sayılı Medeni Kanunun 732, 733, 734 ve 735 numaralı maddelerinde belirtildiği üzere paydaşların ön alım hakkı mevcuttur. Açık/kapalı teklif usulü ihale yolu ile yapılan satış sonrası Alıcı ve/veya İdare diğer paydaşlara noter aracılığı ile ön alım hakkı kullanımı ile ilgili tebligat yapabilir.

15- Satışa konu taşınmaz teslim edildikten sonraki tüm hukuki sorumluluk ihaleyi kazanan istekliye ait olacaktır.

16- Onaylı İhale İlan Metni www.bolge02.dsi.gov.tr adresinde yayınlanmaktadır. BİLGİ İÇİN: 0232 435 51 00 – 2501(DAHİLİ)

İLAN OLUNUR

Basın No: ILN02313792