DSİ işçi alımları ne zaman şartları neler? 2022 DSİ bekçi alımı hangi ilde yapılacak?

Devlet Su İşleri bekçi alımı için yeni iş ilan yayımladı. DSİ insan kaynakları tarafından 25 Temmuz 2022 tarihli Resmi Gazete ile yayımlanan DSİ KPSS'siz personel alımı 2022 ile İŞKUR üzerinden kura çekilişi ile bekçi alımı yapılacağı ilan edildi.

DSİ işçi alımları nereden yapılacak?

DSİ personel alımı başvuruları devam ediyor. Resmi Gazete'de yer alan ilana göre Devlet Su İşleri 196 adet sözleşmeli personel alımı yapacak. Destek personeli ve temizlik görevlisi kadroları için yapılacak olan personel alımı başvuruları e-Devlet – Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü - Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım veya Kariyer Kapısı https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr/ internet sitesinden gerçekleşecek. 20 Temmuz'da başlayan başvurulara müracaat edecek olanların kontenjan ve başvuru şartlarını incelemesi önem arz ediyor.

DSİ personel alımı başvurusu ne zaman?

DSİ personel alımı başvuru ekranı 20 Temmuz tarihinde erişime açıldı. Devlet Su İşleri'nden yapılan açıklamaya göre 196 sözleşmeli personel alımı yapılacak. Başvuru yapacak olan adaylarda ÖSYM tarafından 2020 yılında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavı KPSS-P94 puan türünden en az 55 (elli beş) puan almış olma şartı aranacak. DSİ başvuruları 30 Temmuz tarihinde sona erecek. Başvurular için en az ortaöğretim kurumu mezunu olmak gerekecek.

DSİ işçi alımı başvurular; 20 Temmuz 2022 tarihinde saat 9.30’da başladı. Başvurular 30 Temmuz 2022 tarihinde saat: 23.59'da sona erecektir.

DSİ işçi alımı başvuruları nasıl yapılacak?

Başvurular; 20 Temmuz 2022 tarihinde saat 9.30’da başlayacak, 30 Temmuz 2022 tarihinde saat: 23.59'da sona erecektir.

Başvurular, elektronik ortamda e-Devlet – Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü - Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım veya Kariyer Kapısı https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr/ internet sitesinden e- Devlet şifresi ile elektronik ortamda yapılacaktır.

Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) internet sitesi üzerinden başvuru yapmayan adayların talepleri dikkate alınmayacak olup, şahsen, kargo ya da posta yoluyla yapılan başvurular da kabul edilmeyecektir.

Tercihte bir sınırlama olmayıp, her aday il sayısı kadar tercih yapabilecektir.

DSİ bekçi alımı başvuru şartları neler?

DSİ personel alımı ve bekçi alımı için başvuru yapmak isteyen adayların;

18 yaşını doldurmuş olmak,

25 Temmuz 1982 ve öncesi doğumlu olmak yani 40 yaşını aşmamış olmak,

En az lise mezunu olmak,

Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmamak ve bu durumu belge ile kanıtlamak,

Affa uğramış olsa dahi kanunla belirtilen memur olmayı engelleyen suçlardan hüküm almamış olmak,

5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun Gereğince geçerliliği devam eden Silahlı Özel Güvenlik belgesi ve kartına sahip olmak,

Güvenlik görevlisi olarak çalışmasını engelleyecek bir sağlık sorunu bulunmaması ve bu durumu sağlık raporu ile belgelemek,

Sağlık Bakanlığından onay almış, Psikoteknik merkezlerince düzenlenmiş Psikoteknik raporuna sahip olmak,

Atanmasını engelleyecek bir adli sicil kaydının bulunmaması,

Silahlı özel güvenlik belgesi ve kartına sahip olmak.

Bu şartları taşıyan adaylar başvuruların İŞKUR GOV TR üzerinden yapacaklar.

DSİ işçi alımı hangi illerde?

21 ilde açılan pozisyonlar kapsamında toplam 50 bekçi alımı yapılacak. Adana (3), Adıyaman (1), Afyonkarahisar (2), Ankara (25), Antalya (4), Aydın (7), Balıkesir (8), Bayburt (2), Bolu (1), Bursa (14), Çanakkale (2), Çorum (1), Denizli (1), Diyarbakır (2), Düzce (1), Edirne (10), Elazığ (4), Erzurum (2), Eskişehir (3), Giresun (1), Gümüşhane (2), Hakkâri (1), Iğdır (1), Isparta (2), İstanbul (25), İzmir (7), Kahramanmaraş (4), Kars (3), Kastamonu (3), Kayseri (12), Kırıkkale (3), Konya (4), Mersin (1), Niğde (1), Samsun (3), Sivas (5), Şanlıurfa (8), Tekirdağ (1), Trabzon (6), Van (10).