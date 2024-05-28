DSİ 13. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNDEN TAŞINMAZ MAL SATIŞI İHALE İLANI
2024-05-28 00:00:00 -
DSİ 13. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNDEN TAŞINMAZ MAL SATIŞI İHALE İLANI
Aşağıda niteliği belirtilen taşınmazda bulunan Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğüne ait hisse, 2886 sayılı Yasa, DSİ Genel Müdürlüğüne ait Taşınmaz Mal Satışı ve Kiraya Verilmesine Ait Yönetmelik ve 11.09.2018 tarih ve 2018/8 sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi, hükümleri kapsamında, Kapalı Teklif Usulü ile satışı yapılacaktır.
İsteklilerin Kapalı teklif Usulü ile yapılacak olan ihale katılabilmeleri için, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununda belirtilen hükümlere haiz olmaları ve geçici teminatın yatırıldığına dair makbuzu DSİ 13.Bölge Müdürlüğü Emlak ve Kamulaştırma Şube Müdürlüğüne teslim etmiş olmaları gerekmektedir. Emlak ve Kamulaştırma Şube Müdürlüğü tarafından verilen Satış işlemleri ile ilgili şartname ve Teklif Mektubunu doldurarak 12.06.2024 tarihi mesai bitimine kadar İhale Komisyon Başkanlığına teslim etmeleri gerekmektedir. Posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. Şartname ve Teklif Mektubunu alabilmek için geçici teminatın yatırılması şarttır.
KDV ve İhale Karar Damga Vergisi, Tapu harçları dâhil her türlü vergi, resmi harç ve masraflar alıcıya ait olacaktır.
İHALE KONUSU TAŞINMAZLARIN:
|İLİ
|İLÇESİ
|MAHALLESİ
|ADA NO
|PARSEL NO
|TAŞINMAZ CİNSİ
|İMAR DURUMU
|YÜZ ÖLÇÜMÜ (M²)
|DSİ HİSSESİ
|HİSSEYE (M²)
|TAHMİNİ BEDEL
(KDV HARİÇ)
|GEÇİCİ TEMİNAT
%3
|İHALE TARİHİ VE SAATİ
|Antalya
|Manavgat
|Ilıca
|719
|4
|ARSA
|İMARLI
|5133.18
|TAM
|5133.18
|93,680,535.00 ₺
|2,810,416.05 ₺
|13 Haziran 2024 13:30
İmar Bilgileri ve Notları:
(Side Turizm Alanı-Kumköy Bölgesi) 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planında "Konut Yerleşme Alanları" kapsamında kalmaktadır. Yapılaşma koşulları; Ayrık nizam, TAKS=0.15, E(Emsal)=0.40, En fazla kat adedi 2 kat YEnçok=8.50 m olarak tanımlanmıştır. Yapılacak ifrazlarda en az parsel büyüklüğü 700 m² dir.
Manavgat Belediye Meclisi'nin 02.10.2014 tarih ve 87 sayılı Kararı'na göre; parselin 30 m yola bakan cephesinde yol seviyesinde veya açığa çıkan bodrum katlarında gürültü ve kirlilik oluşturmayan ve imalathane niteliğinde olmayan gayri sıhhi özellik taşımayan halkın günlük ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik dükkan, kuaför, terzi muayehane, lokanta, pastane, anaokulu, kreş, gibi konut dışı hizmetler yapılabilir.
Teklif zarflarının son teslim zamanı 12.06.2024 tarihi mesai bitimidir.
Detaylı Bilgi için:
DSİ 13. Bölge Müdürlüğü (Antalya)
Emlak ve Kamulaştırma Şubesi
#ilangovtr
Basın No: ILN02033666