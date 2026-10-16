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Yerel Dolandırıcılık operasyonuna 6 tutuklama
Yerel

Dolandırıcılık operasyonuna 6 tutuklama

Yeniakit Publisher
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Dolandırıcılık operasyonuna 6 tutuklama

Yalova merkezli altı ilde internet ve bilişim sistemleri üzerinden nitelikli dolandırıcılık yaptıkları gerekçesiyle eş zamanlı baskınlarla gözaltına alınan sekiz zanlıdan altısı tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığınca bilişim sistemlerini kullanarak nitelikli dolandırıcılık yapan şüphelilere yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, 6 Ekim 2026 tarihinde Yalova merkezli Gaziantep, Zonguldak, Bolu, Denizli ve Niğde’de eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonlarda Gaziantep’te A.Y., S.Z., T.Ş. ve F.K., Niğde’de T.B., Bolu’da S.H., Denizli’de H.C. ve Zonguldak’ta E.E.T. isimli 8 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

 

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden S.H., H.C., A.Y., S.Z., T.Ş. ve T.B. tutuklandı. F.K. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Diğer şüpheli E.E.T. savcılık ifadesini in ardından serbest bırakıldı.

Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda 9 cep telefonu, 10 SIM kart ve 1 tablet bilgisayar ele geçirildi.

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