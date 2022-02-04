Doktor Ali Edizer 'Menzilci misiniz?' sorusuna böyle cevap verdi: Öyle anılmak benim için şükür vesilesidir!
Serdar Arseven'in Youtube kanalına konuk olan GATA eski Başhekim Yardımcısı Doktor Ali Edizer, "Menzilci misiniz?" sorusuna, "Menzilci değilim ama Menzilliyim. Ehl-i Sünnet meşreplerle anılmak benim için bir şükür vesilesidir." diye cevap verdi.
Yeniakit.com.tr
GATA eski Başhekimi Doktor Ali Edizer, Milat Gazetesi Genel Yayın Koordinatörü Serdar Arseven'e konuştu.
Arseven, Edizer'e, "Google'a girdiğiniz zaman hakkınızda 'Menzilci Doktor' yazıları çıkıyor. Bu Menzil meselesi nedir?" diye sordu.
Doktor Edizer, Arseven'in sorusuna şöyle cevap verdi:
Bir kere altını çizeyim ki ben Menzilci değilim. Ama bana derlerse ki 'Sen Menzilli misin?' Evet, ben Menzilliyim. Oradaki insanları seviyorum, oradaki zatlara dua ediyorum. Onların dualarını alıyorum.
Orada insanları içkiden, uyuşturucudan, alkolden kurtararak, onlara Allah-u Teala'yı zikrettiriyorlar. Oraya gidip gelen herkese benim hususi bir muhabbetim var. Diğer ehl-i sünnet meşreplere de öyle hususi bir muhabbetim var. Peygamber Efendimiz'in (SAV) sünnetini ihya eden kim varsa, onlarla anılmak benim için bir şükür vesilesidir.