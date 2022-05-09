Yeni doğum yapan annelere emzirme ödeneği ve doğum parasının yanı sıra çalışmaları halinde rapor ücreti ödeniyor. 2022 yılında emzirme ödeneği 316 TL olarak ödeniyor. Doğum parası ise ilk çocuk için 300, ikinci çocuk için 400 ve üçüncü çocuk için 600 TL olarak veriliyor. Sigortalı çalışan kadınlar gebeliklerinde 16 hafta rapor alabiliyor. Bu sebeple analık halinde ödenen iş göremezlik raporunun ne zaman hesaplara yatırıldığı, bu paranın nasıl hesaplandığı merak ediliyor.

Doğum rapor parası ne zaman yatar? Doğum rapor parası nasıl hesaplanır?

Doğum için alınan iş görmezlik raporu hesaplanırken sigortalının aylık maaşı göz önünde bulundurulur. Çalışan kişinin aldığı maaşa göre iş görmezlik parası hesaplanır.

4/a ve 4/b sigortalılık statüsüne tabi sigortalı kadının veya sigortalı erkeğin sigortalı olmayan eşinin, kendi çalışmalarından dolayı gelir veya aylık alan kadının ya da gelir veya aylık alan erkeğin sigortalı olmayan eşinin gebeliğinin başladığı tarihten itibaren;

*doğumdan sonraki ilk sekiz haftalık,

*çoğul gebelik halinde ise ilk on haftalık süreye kadar olan gebelik ve analık haliyle ilgili rahatsızlık ve engellilik halleri analık hali kabul edilir.

Sağlık hizmet sunucularınca elektronik ortamda düzenlemekte olan doğum öncesi ve doğum sonrası analık raporları, yine elektronik ortamda Kurum veri tabanına ve işverenin “çalışılmadığına dair bildirim” ekranına düşmekte ve ödeme işlemleri, sigortalının işyerinin bağlı bulunduğu sosyal güvenlik il/merkez müdürlüklerince yapılmaktadır. Sigortalının erken ya da beklenenden geç doğum yapması halinde, doğum öncesi ve doğum sonrası geçici iş göremezlik ödeneği ödenecek olan süreler sistem tarafından hesaplanmakta ve tekil gebelikte 112 gün, çoğul gebelikte 126 gün olmak üzere, anlaşmalı bankaya sigortalının T.C kimlik numarasına tanımlanarak gönderilmektedir. Ancak,

-Gebelik istirahatinin başladığına dair rapor almaksızın istirahate ayrılan sigortalıya doğumun gerçekleştiği tarihe kadar olan süreye ait,

-İstirahat raporu almasına rağmen hekimden çalışabileceğine dair rapor olmaksızın işyerinde çalışan sigortalıya çalıştığı süreye ait, geçici iş göremezlik ödeneği ödenmeyecektir.

Rapor ücreti çalışan annenin son üç aylık brüt ücretine göre hesaplanıp ödeniyor. Günlük brüt ücret ve bunun üçte ikisi anneye ödeniyor. Buna göre 2022'de brüt maaşı 5.004 lira olan asgari ücretli çalışan kadınlara 12 bin 450 lira ödenebiliyor.