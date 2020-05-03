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Gündem

Doğu Perinçek'ten Ömer Döngeloğlu açıklaması

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, koronavirüs nedeniyle vefat eden ilahiyatçı, yazar Ömer Döngeloğlu ile ilgili bir mesaj yayımladı.

Yeniakit Publisher
2020-05-03 23:07:00 -
Doğu Perinçek'ten Ömer Döngeloğlu açıklaması

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, ilahiyatçı yazar Ömer Döngeloğlu’nun vefatının ardından başsağlığı mesajı yayımladı.

Doğu Perinçek, mesajında “Koronavirüs tedavisi gören ilahiyatçı yazar Ömer Döngeloğlu'nu kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyoruz. Vatanına ve milletine bağlı bir aydındı. Amiral Soner Polat'ın cenazesinde yaptığı konuşma hâlâ belleklerimizde. Sevenlerinin ve milletimizin başı sağ olsun.” ifadelerini kullandı.

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Yorumlar

erol

Dogu Perinçek herhalde dogru yolu bulacak insaALLAH kalbine hidayet gelir
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Şahin

Yemezler Perinçek. Rahmet dileseydin belki yutardık . Çin ve rus aşığı...
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