Doğu Perinçek'ten Ömer Döngeloğlu açıklaması
Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, koronavirüs nedeniyle vefat eden ilahiyatçı, yazar Ömer Döngeloğlu ile ilgili bir mesaj yayımladı.
Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, ilahiyatçı yazar Ömer Döngeloğlu’nun vefatının ardından başsağlığı mesajı yayımladı.
Doğu Perinçek, mesajında “Koronavirüs tedavisi gören ilahiyatçı yazar Ömer Döngeloğlu'nu kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyoruz. Vatanına ve milletine bağlı bir aydındı. Amiral Soner Polat'ın cenazesinde yaptığı konuşma hâlâ belleklerimizde. Sevenlerinin ve milletimizin başı sağ olsun.” ifadelerini kullandı.