Doğu Perinçek'ten kritik S-400 açıklaması: Yetkililer ile görüştüm...

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, CHP çevrelerinden yükseltilen “S-400’ler hurda olacak. Salgın için kullanacağımız paramız boşa gitti” iddiasına yanıt verdi. Perinçek, S-400’lerin ABD ve İsrail tehditlerine karşı alındığını belirterek, “Güvenliği olmayan bir ülkede ekonomi de olmaz. TSK, S-400’leri kullanma konusunda kararlı. Alınmaz’ dedikleri S-400’ler alındı ve kullanılacak' dedi.

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, Bursa’da Bugün TV’nin konuğu oldu. Doğu Perinçek’e “S-400'leri aktive etmeyecekler. 2.5 milyar dolarlık hurdamız olacak” iddiası soruldu. Perinçek, bu iddianın gerçek olmadığını ve S-400’lerin kullanılacağını şu sözlerle belirtti:

“Kılıçdaroğlu S-400’lere boşuna para verdiğimizi, bunların hurda olup kullanılmayacağını söylüyor. Bu iddialar çok yanlış, hiç gerçekçi değil. Ben bu konuyu çok yakından izliyorum. Yetkililerle de görüşüyorum. Türk Silahlı Kuvvetleri S-400’leri kullanmakta çok kararlı. Buraya ayrılan kaynak, boşa gitmiş bir kaynak değildir. Türkiye, Doğu Akdeniz’de veya güneyinde yenilirse her şeyiyle çöker yani buraya sarf edilen kaynaklar en sonunda ekonomiye de hizmet eden kaynaklardır. Çünkü güvenliği olmayan bir ülkede ekonomi de olmaz.”

S-400'ler önemli

“Ayrıca S-400 yalnızca bir silah tercihi değil, strateji tercihidir. Türkiyeyand’nin ABD’ye karşı kendisini savunmasıdır. Tehdit bize Fırat'ın doğusunda ABD güçlerinden ve İsrail'den geliyor. İkinci olarak Doğu Akdeniz'den geliyor. ABD, İsrail, Yunanistan, Güney Kıbrıs bir olmuşlar, Türkiye'ye karşı askeri tatbikatlar yapıyorlar. Karadeniz'de de Türk Akımı’nı kesmek için anlaşmalar yapılıyor. Ne tarafa baksak, Amerikan ve İsrail tehdidi görüyoruz. Türkiye bu tehditlere karşı kendisini silahlandırmak mecburiyetiyle karşı karşıyadır. S-400'ler de bu bakımdan stratejik bir tercihtir, ABD'ye teslim olmayan Türkiye'nin kararıdır. Vatan Partisi başından beri S-400'lerin alınması konusunda mücadele etmiştir.”