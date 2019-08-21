Doğu Perinçek: O gün AK Parti'nin kapatılması gerekirdi ama...

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, Habertürk TV ekranlarında yayınlanan "Kübra Par'la Açık ve Net" programında Kübra Par'ın sorularını cevapladı.

Perinçek'in açıklamalarından satır başları şöyle:

Terörün olduğu yerde demokrasi olmaz, teröristin olduğu yerde özgürlük, hürriyet olmaz. Dünyada hiçbir yerde böyle bir demokrasi tanımı yapılmadı ve uygulanmadı. Türkiye teröre karşı dünya çapında mücadele veriyor. ABD'nin o kadar silah verdiği PKK'ya karşı Türkiye savaşıyor. Şimdi Mehmetçiğe 'aslan Mehmetçik bunları temizle' diyoruz, ardından da Mehmetçiği arkadan vuracak moral desteği yapan, yardım ve yataklık yapan, teçhizat ve donanım sağlayan hem de kamu otoritesi olan belediyelere Buyurun arkadaş' diyoruz. Oraya vatan bütünlüğü, Türkiye'mizde huzur, Kürt vatandaşlarımızın barışa, huzura ve güvenliğe kavuşması açısından bakıyoruz.

"İçişleri Bakanlığı'nın uygulaması tamamen hukuki"

HDP'ye oy veren yurttaşlarımızı da kazanacağız, dönüştüreceğiz, eğiteceğiz. Türkiye'nin 1 no.lu meselesidir bu terör. Demokrasi de, ekonomi de, barış da buna bağlıdır. YSK işe hukuki açıdan bakar. Biz hukuki bakımdan değil siyasi gerçeklik bakımından, terörle mücadele bakımından bakıyoruz. YSK'da şöyle bir kıstas yok, teröre karşı mücadele eder mi, edemez mi diye bir değerlendirme yapamaz. Ama İçişleri Bakanlığı'nın bir sorumluluğu var. Kayyum atama yetkisini kanunlar vermiş. Kanundaki tanımlardan bir tanesi şu o belediyeler terörü destekliyorsa elbette görevden alınır. İçişleri Bakanlığımızın bu uygulaması tamamen hukuka uygundur. Hukukun ötesinde ülkemizin huzuru, barışı, vatanımızın bütünlüğüdür. Mehmetçiği düşünün teröre karşı mücadele ediyor ama arkadan belediye onu vuruyor.

"AK Parti'nin o gün kapatılması gerekirdi ama bugün değil"

Kayyumların atanmasına karşı çıkan muhalefete 'yazıklar olsun' diyorum. Abdullah Gül, Davutoğlu, CHP, HDP ve en son İYİ Parti onlara katıldı. HDP terör örgütü PKK'nın bir kolu. O zaman onlara demokrasi yok ve kapatılması gerekir. AK Parti kapatılma davası bizim dilekçemiz üzerine açıldı. 7'ye 6 çoğunluk kapatılmaya karar verdiği halde daha vasıfla bir çoğunluk arandığı için maalesef kapatılmadı. O gün kapatılması doğru olurdu ama bugün değil.

"Büyük Ortadoğu Projesi'nin eş başkanıyım dediği zaman o parti kapatılır"

2008 öncesinde AK Parti bizzat sayın Tayyip Erdoğan 2024 yılı Şubat akşamı Kanal D'de Fatih Altaylı'nın Teke Tek programında 'ABD'nin Büyük Ortadoğu Projesi'nde Diyarbakır'ı merkez yapacağız' dedi. Büyük Ortadoğu Projesi'nin eşbaşkanı olduğunu açıkladı. Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı Büyük Ortadoğu Projesi'nin eş başkanıyım dediği zaman o parti kapatılır. Bu eş başkanlık ABD'nin hiyerarşisi içerisinde görev almak anlamına gelir. Biz buna dayanarak aynı zamanda laik Cumhuriyet esaslarına karşı faaliyetin odağı haline geldiği için AK Parti o zaman Yargıtay Başsavcılığı'na uzun gerekçeli dilekçe verdik kapatılmasını savunduk ve doğruydu.

"Şimdi ABD'ye kafa tutan, dik duran bir AK Parti var"

Büyük Ortadoğu Projesi'nde görev yaptığını söyleyen sayın Erdoğan bugün bu projeyle savaşıyor. Türkiye'nin birikimi dolayısıyla sayın Erdoğan o projeden buraya geçti. O zaman Fetullah Terör Örgütü ile birlikte Türkiye'yi yönetiyorlardı. Bizi hapse attılar. O zamanın AK Partisi ile 2014 sonrası AK Parti aynı değil. AK Parti TSK'yı harekete geçirdi ve PKK'yı hendeklere gömen harekata başladı. Arkasından 15 Temmuz'da Amerikan darbesini milletiyle, ordusuyla hep beraber yerle bir ettik. Şimdi ABD'nin darbesini ezen, gladyosunu tasfiye eden, gladyoyu hapislere tıkan başka bir AK Parti çıktı. ABD'ye kafa tutan, dik duran, S-400 alan bir AK Parti var.

"Öcalan Türkiye Devleti'nin avucundadır"

Kandil'in kendisi de Abdullah Öcalan'ın Türkiye devletiyle bilikte PKK'nın direncine kırmak için çalışmalara girdiğini söylüyor. Şu anda Abdullah Öcalan Türkiye devletinin elinde, avucundadır. Türkiye devletinin verdiği talimatlara göre hareket etmektedir. Belki bu kadar açık söylemek doğru değil ama. Vatanımızın bütünlüğü bir an önce sağlansın, terör son bulsun. Abdullah Öcalan buna katkıda bulunuyorsa tabii ki katkıda bulunsun.

"AK Parti FETÖ'nün ve PKK'nın üzerine yürüdü"

Biz onlarla değil onlar bizimle aynı gemide. MHP için farklı konuşulabilir. MHP her zaman bölücülüğe karşı bir tavrı olmuştur. Ama onun da Fetullah hoca konusunda tavrında berraklaşmaları oldu. Önceden net tavırları yoktu Meral Akşener'in ayrılmasından sonra tavrı netleştirdi. Bizim Silivri duvarlarını yıkması ve ondan sonra AK Parti FETÖ'nün üzerine yürüdü. PKK'nın hendeklere gömülmesi. Fırat Kalkanı ile ABD, İsrail kalkanını yardı. Sonuçta Atlantik sisteminin içinden ayrıldı ve Asya'ya yönelmiş oldu. Sayın Dışişleri Bakanı 'Biz şimdi Asya açılımını yapıyoruz' dedi. Bu Türkiye'nin saf değiştirdiğini, strateji değiştirdiğini gösteriyor.

"Sonuç itibariyle onlarla vatansever bir yerde buluşuyoruz"

Biz de dengeli politika taraftarıyız, ama ilk önce yerimizi oturtacağız. Vatanı Türkiye nerede savunabilir? ABD bizi bölmek istiyor, dostlarımızı da tayin ediyor. İran, Irak, Suriye ile birlikte Amerika'ya direniyoruz. Rusya, Çin hatta Almanya ve Fransa'yı bile belli ölçülerde yerimizde görebiliriz. Tebrik ediyorum onları, PKK'nın, FETÖ'nün üzerine yürüdüler. Onlar hakkında gölge yaratacak şeyler söylemekten kaçınıyorum. Sonuç itibarıyla vatanseverler bir yerde buluşuyor.

"Bahçeli bana bir şey söylese bile ben cevap vermem"

Bahçeli'yle barışmak diye bir şey yok. Vatanımızın bütünlüğü, teröre karşı mücadele, ABD emperyalizmine direnmek, Akdeniz'deki tehditleri görmek. Buralarda kim varsa onunla beraber oluruz. Bizim bir programımız var, mevziimiz var, orada kim varsa ondan sevinç duyuyoruz. Onları müttefik, dost olarak görüyoruz. Onların bize karşı tavırlarına da bakmıyoruz. Sayın Bahçeli benimle ilgili ne söylese ben ona cevap vermem. Çünkü ben sorumluyum. Benim görevim bu mevziide herkesi tutmak. Bu konularda yanlış tavırlar almam, olumlu örneklerle herkesi olumlu bir tavra getirmeye çalışırım.

" Demokrasi adına koruma durumunda olan herkesi uyarıyorum"

ABD'nin parti kapatmasına karşıyız, Türkiye'nin kendi menfaatleri için parti kapatmasını karşı değiliz. ABD demokrasisini gördük. Irak'ta, Suriye'de insanlar hayatını kaybetti. Amerika'nın tarif ettiği demokrasi bizim paylaşacağımız bir demokrasi değil. Kayyum atanmasına karşı çıkalım dediğimiz zaman bu nasıl bir demokrasi? Amerika'nın demokrasisi. ABD, PKK'yı güttüğüne ve önümüze sürdüğüne göre koruyacak. Demokrasi adına koruma durumunda olan herkesi de buradan uyarıyorum.