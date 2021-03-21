Doğu Perinçek, İstanbul Sözleşmesi'nin feshini değerlendirdi

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"Bu sözleşme kadın ve erkek cinsiyetinin dışında cinsiyetler icat ediyor." diyen Perinçek, "Bunu toplumsal cinsiyet eşitliği adı altında LGBTİ diye anıyorlar. Bu sözleşme bunlara bir alan açıyor." ifadelerini kullandı.

'Eşcinsel yaşamı Türkiye'ye de dayattılar'

İstanbul Sözleşmesi'nin feshedilmesinin isabetli bir karar olduğunu belirten Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, Batı'daki hayat tarzının Türkiye'ye dayatıldığını vurguladı:

"Batı'da eşcinsel ilişkilerin geliştiğini görüyoruz. Bu İstanbul Sözleşmesi ile Türkiye'ye de bunu dayattılar. Şimdi hakikat görüldü ve ne mutlu bize ki Türkiye bu sözleşmeden ayrıldı."