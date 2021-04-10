Diyarbakır'ı 'başkent' yapmıştı! Ersin Korkut geri vites yaptı!

BKM soytarılarından Ersin Korkut, sosyal medyaya düşen bir videoda Diyarbakır’ı başkent olarak söylemesine yönelik çığ gibi yağan tepkilerin ardından geri vites yaptı.

Diyarbakır'ı başkent yaptı

Daha önce ünlülere yönelik uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan Ersin Korkut, skandal bir video ile sosyal medyanın gündemine geldi.

Beraberindekilerle video çeken Ersin Korkut, Diyarbakır’ın Türkiye’nin başkenti olduğunu söyledi. Yanındaki kişinin 'Diyarbakır'ı nasıl buldun?' diye sorduğu Ersin Korkut, "Diyarbakır, Amed. Bizim başkentimiz." diyerek cevap verdi.

Yanındaki kişinin ısrarla 'başkent' vurgusu yapması üzerine Korkut, yeniden, "Seviyoruz Amed'i. Başkentimiz." diye karşılık verdi. İşi soytarılığa vuran Korkut'un yanındaki kişi, "Abi sen bizim başkanımız ol. Belki ülke daha iyi yönetilir." ifadeleri ile iktidarı da hedef aldı.

Ersin Korkut'tan 'çevir kazı yanmasın' oyunu

Sosyal medyada infiale neden olan görüntülerin ardından Ersin Korkut sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile geri adım atarak kıvırdı. Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Binlerce yıllık tarihiyle medeniyetlere beşiklik yapmış kültür başkenti Diyarbakır'dayız." dedi.

Sosyal medyada tepki yağdı

Ersin Korkut'un 'çevir kazı yanmasın' taktiğini yemeyen sosyal medya kullancıları Twitter'da #ErsinKorkutTutuklansın etiketi açtı. Açılan başlık Türkiye gündeminde ilk sıraya yerleşirken Korkut'un skandal ifadelerine tepkiler çığ gibi yağdı.

Bunun ardından Ersin Korkut, sosyal medya hesabından konuyla ilgili açıklama yapmak zorunda kaldı.

Ersin Korkut şu ifadeler kullandı:

"Ben Diyarbakır'ı bu yörenin, bölgenin kültür başkenti anlamında söyledim. Hatta gündüz bunu anlatan bir paylaşım yaptım. İzmir Ege'nin kültür başkenti, merkezidir. Bunun gibi... Bu anlamda söyledim ama düşüncemi doğru ifade edemedim. Ben siyasetten anlayan bir insan değilim. Tabii ki bir başkentimiz vardır ve "Ankara"dır. Çok üzgünüm. Ben Türkiye'de herkesin birlikte mutlu bir şekilde yaşamasından başka hiçbir şey düşünmem. Herkesten özür dilerim."