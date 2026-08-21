DİYARBAKIR VALİLİĞİ YATIRIM İZLEME VE KOORDİNASYON BAŞKANLIĞI

DİYARBAKIR VALİLİĞİ

YATIRIM İZLEME VE KOORDİNASYON BAŞKANLIĞINDAN



İ L A N D I R

Mülkiyeti Diyarbakır Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığına ait , Diyarbakır İli Kayapınar İlçesi Medya Mahallesi 2477 ada 12 parselde kayıtlı, Diyarbakır İli Kayapınar İlçesi Medya Mahallesi 636. Sokak 20/A adresinde bulunan lojman binası zemin katında bulunan 4 (Dört ) dört adet dükkan, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a maddesi gereğince Kapalı Teklif Usulü ile ihaleye çıkarılacaktır. Dükkanların özellikleri ile muhammen bedel, geçici teminat ve ek teminat miktarları ile ihale gün ve saatleri aşağıda belirtilmiştir. Söz konusu ihaleler 28 / 08 / 2026 Cuma günü Yolaltı Mahallesi 718.Sokak No:1/A Yenişehir Diyarbakır adresindeki Yatırım İzleme Koordinasyon Başkanlığı Hizmet Binasındaki Toplantı Salonunda yapılacaktır. İhaleye iştirak edecek taliplilerin (Her iş için ayrı ayrı olmak üzere) aşağıda yazılı belgeleri başvuru dosyalarında ( Kapalı zarf içerisinde) sunmaları gerekmektedir. Satışa sunulan dükkanlar Katma Değer Vergisinden (KDV) muaftır

Gerçek Kişilerden;



a) Onaylı T.C. kimlik numaralı Nüfus Cüzdanı fotokopisi (İdare veya Noter Onaylı)

b) Adres beyannamesi, (e devletten alınmış veya nüfus müdürlüklerinden onaylı)

c) Noter tasdikli imza beyannamesi,

ç) Vekaleten iştirak ediliyor ise istekli adına teklifte bulunacak kişinin noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,

d) Geçici teminat ve ek teminat miktarlarını yatırdıklarına dair alındı belgesi (Geçici ve ek teminatlar Başkanlığımızın Diyarbakır Vakıf Katılım Bankası nezdindeki TR27 0021 0000 0007 1488 4000 01 numaralı iban hesabına işin adı, T.C. No veya vergi numarası da belirtilecek şekilde yatırılacaktır.)

e) Şartname satın alındığına dair belge (şartname bedeli 1.000 TL’dir )

f) İhale Şartnamesi (Şartnamenin her sayfası talipli tarafından ayrı ayrı imzalanacaktır.)



g) 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 37. Maddesi gereğince hazırlanacak teklif mektubunu içerir iç zarf.

İstekliler yukarıda sayılan belgelerin aslını veya ihale tarihinden önce idare tarafından “ aslı idarece görülmüştür “ şeklinde şerh düşülen suretlerini veya aslına uygunluğu noterce onaylanmış örneklerini vermekle mükelleftirler.



Tüzel Kişilerden;



a) Siciline kayıtlı bulundukları Ticaret ve Sanayi Odasından son bir yıl içerisinde alınmış Tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belgenin aslı veya tasdikli sureti,

b) Tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir ticaret sicil gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir ticaret sicil gazetesinde bulunmaması halinde bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili ticaret sicil gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

c) Vekaleten iştirak ediliyor ise istekli adına teklifte bulunacak kişinin noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,

ç) Ortak girişim olması halinde noter tasdikli ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalanan ortaklık sözleşmesinin ibrazı

d) Geçici teminat ve ek teminat miktarlarını yatırdıklarına dair alındı belgesi (Geçici ve ek teminatlar Başkanlığımızın Diyarbakır Vakıf Katılım Bankası nezdindeki TR27 0021 0000 0007 1488 4000 01 numaralı iban hesabına işin adı, T.C. numarası veya vergi numarası da belirtilecek şekilde yatırılacaktır.)

e) Şartname satın alındığına dair belge (şartname bedeli 1.000,00 ₺ )’dir

f) İhale Şartnamesi (Şartnamenin her sayfası talipli tarafından ayrı ayrı imzalanacaktır.) istenecektir.

g) 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 37. Maddesi gereğince hazırlanacak teklif mektubunu içerir iç zarf



İstekliler yukarıda sayılan belgelerin aslını veya ihale tarihinden önce idare tarafından “ aslı idarece görülmüştür “şeklinde şerh düşülen suretlerini veya aslına uygunluğu noterce onaylanmış örneklerini vermek zorundadır. Ancak Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Nizamnamesinin 9.Maddesinde yer alan hüküm çerçevesinde; Gazete İdaresince veya Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğine bağlı Odalarca aslının aynıdır şeklinde onaylanarak isteklilere verilen Ticaret Sicil Gazetesi suretleri ile bunların noter onaylı suretleri de kabul edilecektir.

Bu ihalelere ait şartname mesai saatleri içerisinde Yolaltı Mahallesi 718.Sokak No:1/A Yenişehir Diyarbakır adresindeki Yatırım İzleme Koordinasyon Başkanlığı Hizmet Binasının 2.Katındaki İdari ve Mali İşler Müdürlüğünde ücretsiz olarak görülecektir. (İhaleye katılacakların ihale şartnamesi satın almaları zorunludur.) Dosyaların Teslim Edilmesi: İhaleye katılacak istekliler hazırlayacakları dosyaları kapalı zarf içerisinde 28/08/2026 Cuma günü saat 10:00’a kadar Yolaltı Mahallesi 718.Sokak No:1/A Yenişehir/Diyarbakır adresindeki Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı Hizmet Binası İdari ve Mali İşler Müdürlüğü, 2. kat 225 No.lu odaya alındı belgesi karşılığı teslim edeceklerdir. Teklifler iadeli taahhütlü olarak da gönderilebilecektir. Bu takdirde dış zarfın üzerine komisyon başkanlığının adresi ile teklifin hangi işe ait olduğu, isteklinin adı soyadı ya da firma ismi ile açık adresi yazılacaktır. Posta ile gönderilecek tekliflerin bu ilanda belirtilen tarih ve saate kadar Başkanlığımıza ulaşması gerekmektedir. Postadaki gecikmelerden Başkanlığımız sorumlu olmayacak ve geciken dosyalar kabul edilmeyecektir.

SATIŞI YAPILACAK DÜKKANLARA İLİŞKİN BİLGİLER

S. No: Metre Kare Muhammen Bedeli Geçici Teminat Miktarı Ek Teminat Miktarı İhale Tarihi İhale Saati 1 A Dükkanı (Sol köşebaşı )

Net:98,90 m²

Brüt :109.67 m² 14.622.667,00 ₺ 438.680,00 ₺ 500.000,00 ₺ 28/08/2026 10:00 2 B Dükkanı ( Sağ köşebaşı )

Net: 98,90 m²

Brüt :109.67 m² 14.622.667,00 ₺ 438.680,00 ₺ 500.000,00 ₺ 28/08/2026 Takiben 3 C Dükkanı

Net : 73,95 m²

Brüt: 80,96 m² 10.795.667,00 ₺ 323.870,00 ₺ 500.000,00 ₺ 28/08/2026 Takiben 4 D Dükkanı

Net: 71,44 m²

Brüt: 78,41 m² 10.454.667,00 ₺

313.640,00 ₺ 500.000,00 ₺ 28/08/2026 Takiben

İLAN OLUNUR.

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Basın No: ILN02530421