Mehmet Safa CANAT Hasan CANAT İSTANBUL

2019 yılında halkın teveccühüyle Bağlar Belediye Başkanı olduğunu kaydeden Hüseyin Beyoğlu, “1964 Diyarbakır doğumluyum. Eğitim hayatımı da Diyarbakır’da sürdürdüm. AK Parti’nin kuruluşundan bu yana İlçe Başkan Yardımcılığı, İl Başkan Yardımcılığı ve Bağlar İlçe Başkanı olarak görev yaptım. 2019 yılında da Bağlar Belediye Başkanı seçildim” dedi.

İlçe kaderine terk edilmeyecek

Diyarbakır’ın Bağlar ilçesinin 400 bin nüfuslu bir ilçe olduğunu ifade eden Beyoğlu, şunları söyledi: “Bağlar’ın şehir olarak modern ve eski olmak üzere iki bölümü var. Bağlar’ın eski dediğimiz bölgesinde yaklaşık 250 bin vatandaşımız yaşamaktadır. O eski bölgede yaşayan vatandaşlarımızın maddi durumları oldukça düşüktür. Evlerin çoğu yığma dediğimiz gecekondu tarzı evlerden oluşuyor. Sokakların yüzde 90’ına itfaiye veya ambulans giremiyor. Oyun ve park alanları yok. Yeterli sayıda okulları da yok. O bölgenin tek çözümünün kentsel dönüşüm olduğunu ifade ettik. Göreve geldiğimiz andan itibaren bir yol haritası belirleyerek rapor hazırladık. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na sunduğumuz rapor kabul edildi. Sonrasında Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan Bey’in onayıyla kentsel dönüşüme başladık. İlk etapta 54 bin metrekarelik bir alanda kamulaştırmaya başladık. Yaklaşık bin 700 hak sahibi var. 100’e yakın hak sahibi vatandaşla anlaşma sağlandı ve ödemeler de yapıldı. Maalesef Diyarbakır Mimarlar Odası mahkemeye başvurarak yürütmeyi durdurma kararı aldırdı. Şu anda mahkemenin sonuçlanmasını bekliyoruz. Mahkeme sonuçlandığı andan itibaren hızlı bir şekilde hak sahiplerinin hakları teslim edilecek ve hızlı bir şekilde kentsel dönüşüme başlayıp mahalle kültürünü bozmadan içinde parkları ve sosyal donatıları da olan modern bir şehir inşa edeceğiz. Diyarbakır Mimarlar Odası’nın mahkemeye başvuru gerekçesini bilmiyoruz ama gerekçe Diyarbakır’ın faydasına olan bir gerekçe değildir. Diyarbakır Mimarlar Odası yine yaptı yapacağını. Allah korusun, ufacık bir deprem olsa sonucu düşünülemez durumlar meydana gelebilir. Biz eski Bağlar’ı kaderine terk etmek istemiyoruz.”

Modern bir şehir inşa ediliyor

Bağlar’daki kentsel dönüşüm projesinin detaylarını da anlatan Beyoğlu, “Bağlar’da planlanan kentsel dönüşümün imar planları Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yapıldı. Proje kapsamında site şeklinde konutlar inşa edilecek. Bunun yanı sıra ticaret merkezi, emniyet merkezi, okul, park, yürüyüş parkurunun da içinde yer alacağı modern bir şehir meydana getirilecek. Diyarbakır halkı kadirşinas bir halktır. Güzelin en iyisini hak ediyorlar. İnşallah kentsel dönüşüm projesi tamamlandığında şehir nefes alacak ve insanlarımız orada huzurlu bir şekilde yaşayacak. Böylece Bağlar modern bir yaşama ‘Merhaba’ diyecek” ifadelerini kullandı.

Vatandaşın rızası önemli

Kentsel dönüşümde vatandaşın rızasına çok önem verdiklerini vurgulayan Beyoğlu, “Bağlar’da hak sahibi olan vatandaşlarımızın isteği doğrultusunda elimizden ne geliyorsa yapıyoruz. İsteyen vatandaşımız mülkünün yerine yeni inşa edilen dairesini alabilir. İsteyen ‘Paramı verin, ben başka bir Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) projesinden ev alacağım’ diyebilir. Kentsel dönüşümde vatandaşın rızası önemlidir. Bugüne kadar vatandaşlarımızın rızasıyla bu noktaya geldik. Bundan sonraki süreçte de yine vatandaşlarımızla birlikte hareket ederek onların kaliteli yaşam alanlarına ulaşmaları için elimizden geleni yapacağız” şeklinde konuştu.

Kaldırımlar ve yollar yenilendi

Bağlar’a yaptıkları hizmetlere de değinen Beyoğlu, şunları aktardı: “Biz 1 Nisan 2019 tarihinde göreve başladığımızda Diyarbakır bölgesinin en sıkıntılı şehri Bağlar ilçesiydi. 20 yıldır HDP’nin elinde olan Bağlar ilçesine hiçbir hizmet yapılmamıştı. Yollar yoktu, parklar yoktu, kaldırımlar yoktu. Kırsal alandaki köy yolları bile perişandı. Bağlar’da toplam 120 bin metrekare yeşil alanımız vardı. Biz göreve başladıktan sonra bütün yollarımızı asfaltladık. Kırsal alandaki köy yollarını da yeniden düzenledik. Kaldırımlarımızı yaptık, sokaklarımızı yeniledik. Bağlar’da 180 bin metrekare daha yeşil alan oluşturduk ve yeşil alan büyüklüğünü toplam 300 bin metrekareye çıkardık. Bugün Bağlar ilçemiz parklarıyla, kaldırımlarıyla ve bulvarlarıyla harika bir şehir oldu. Bunun dışında biz gönül belediyeciliği ve sosyal belediyeciliğe önem veriyoruz. Halkımızla iç içeyiz. Halkın memnuniyetine güveniyoruz. Bağlar halkı bizi seviyor, biz de Bağlar’ı çok seviyoruz. İnşallah son günümüze kadar Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan Bey’in liderliğinde hizmetlerimiz devam edecek, bu kadirşinas halkımıza en iyi şekilde hizmetkâr olmaya devam edeceğiz.”