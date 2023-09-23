DİYARBAKIR KADASTRO MAHKEMESİNDEN

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ESAS NO : 2022/2 Esas

KARAR NO : 2023/25



Davacı Abdurrahman SEZER ve diğerleri tarafından davalılar Maliye Hazinesi ve diğerleri aleyhine açılan Kadastro (Tespite İtiraza İlişkin) davasının yapılan yargılaması sonunda;



HÜKÜM :

Davacı hissedarların davalarının ayrı ayrı KABULÜNE, Maliye Hazinesi, davacı Bedirhan SEZER ve zilyetliğe dayanan diğer davacı ve asli müdahillerin davaları ile sair birleşen dosya davalarının ayrı ayrı REDDİNE karar verilmiştir.



Kararın tüm araştırmalara rağmen açık kimlik bilgileri ve yeni adresleri tespit edilemeyen taraflardan Ömer GÖKDEMİR, Seydo İŞİTMEZ (İşitmen), Muhsine SARI ve Mehmet YARAŞ' a ilanen tebliğ yoluyla tebliğine karar verilmiştir.



Adı geçen tarafların verilen karara karşı itirazlarının bulunması halinde ilanın tebliğinden itibaren 15 gün içerisinde yukarıda esas ve karar numarası bulunan mahkememiz dosyasına bildirmesi, aksi halde dosyanın bu haliyle kesinleştirileceği ilanen tebliğ olunur. 20/09/2023

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Basın No: ILN01896210