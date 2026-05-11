DİYARBAKIR İCRA DAİRESİ

İPOTEĞİN PARAYA ÇEVRİLMESİNE İLİŞKİN

İCRA EMRİNİN (ÖRNEK NO: 6) İLANEN TEBLİĞİ

DOSYA NO : 2025/65815 ESAS

ALACAKLI : TÜRKİYE HALK BANKASI ANONİM ŞİRKETİ,

VEKİLİ : Av. Mehmet Yekta Yücel(TBB No: 117622)

Cevat Paşa Mah. Gazi Cad. No. 23A Sur / DİYARBAKIR

Av. Müjde Otman Alkan(TBB No: 113803)

Cevatpaşa Mah.Gazi Cad.No23A Halkbank Diyarbakır Bölge Koordinatörlüğü Sur/Diyarbakır Sur / DİYARBAKIR

BORÇLU : DEV-TUR İNŞAAT TURİZM RENTEKAR NAKLİYE YAKIT TARIM HAYVANCILIK TİCARET VE SANAYİ LİMİTED ŞİRKETİ,

Genç Cad.Polat İşhanı No:60 Merkez/Bingöl Bingöl Merkez / BİNGÖL

BORÇ MİKTARI : 3.914.224,27 TL (faiz ve masraf hariç)

Rehnedilenin ne olduğu :

1- Bingöl İli, Merkez İlçesi, Yukarıakpınar Köyü.,144 Ada, 1 Parsel, 6 Cilt,532 Sayfada kayıtlı ARSA niteliğindeki taşınmaz üzerinde Bingöl Tapu Sicil Md.nün 26.10.2023 tarih ve 18035 yevmiye nolu 5.000.000 TL bedelli ipotek.

2- Bingöl İli, Merkez İlçesi, Güveçli Köyü.,322 Ada, 2 Parsel,11 Cilt,1000 Syf, C-5 Blok, 3.Kat,12 BB?de kayıtlı MESKEN niteliğindeki taşınmaz üzerinde Bingöl Tapu Sicil Md.nün 12.05.2023 tarih 7240 yevmiye nolu 5.000.000 TL bedelli ipotek.

Borç senedi ve tarihi ve taahhüdün sebebi: Ankara 62.Noterliğinin esas ve 2024 / 79809 karar sayılı 17/10/2024 karar tarihli ilamı, İlam Para İle Ölçülemeyen Alacak Açılaması: DEV-TUR İNŞAAT TURİZM RENTEKAR NAKLİYE YAKIT TARIM HAYVANCILIK TİCARET VE SANAYİ LİMİTED ŞİRKETİ lehine açılan ve kullandırılan krediler, kredi sözleşmeleri/taahhütnameleri, Ankara 62.Noterliğinin 17.10.2024 tarih-79809yev. Nolu ihtarnamesi,eki hesap özetleri, tebliğ mazbataları, Ayşe ERKUŞ lehine açılan ve kullandırılan krediler, kredi sözleşmeleri/taahhütnameleri, Ankara 62.Noterliğinin 17.10.2024 tarih-79767yev. Nolu ihtarnamesi eki hesap özetleri, tebliğ mazbataları. Bingöl Tapu Sicil Müdürlüğünün; 26.10.2023 tarih ve 18035 yevmiye nolu 5.000.000 TL bedelli ipotek. 12.05.2023 tarih 7240 yevmiye nolu 5.000.000 TL bedelli ipotek. ipotek akit belgeleri ve resmi senetleri, Banka kayıtları.

Yukarıda esas numarası yazılı müdürlüğümüz dosyasından düzenlenen icra emrinin (Örnek No:6) ilan tarihinden itibaren Tebligat Kanunu hükümlerine göre 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağından;

İşbu icra emrinin tebliği tarihinden itibaren (30) gün içinde icra emrini gönderen icra dairesine ait banka hesabına yatırılması; bu süre içinde borç ödenmez veya icra mahkemesinden icranın geri bırakılmasına dair bir karar getirilmezse alacaklının taşınmazın satışını isteyebileceği ihtar olunur. 06.05.2026 (İİK m.149)

Basın No: ILN02465302