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Diyarbakır-Erbil uçak seferleri başladı

Diyarbakır'dan Irak'ın Erbil kentine uçak seferleri başladı.

21 Mart 2019 Perşembe 13:01
Diyarbakır-Erbil uçak seferleri başladı

Diyarbakır'dan Irak'ın Erbil kentine uçak seferleri başladı.

AK Parti Diyarbakır Milletvekili Mehdi Eker, Diyarbakır Havalimanı'ndan Erbil'e Anadolu Jet tarafından gerçekleştirilecek uçuş dolayısıyla düzenlenen törende yaptığı konuşmada, seferler sayesinde iki bölgede yaşayan insanların yakınlaşacağını söyledi.

Diyarbakır-Erbil uçak seferlerine yoğun talep olacağına işaret eden Eker, "Bu seferler sadece Erbil ile Diyarbakır arasında değil, iki bölgenin sağlık, turizm, tarım, kültür ilişkilerini pozitif yönde etkileyecek bir seferdir. Onun için çok önemsiyorum. Aynı bölgenin yakın coğrafyasında yer alan bu iki şehir, bu uçuşlarla daha da yakınlaşacak. Bu yakınlaşma bölgedeki insanlarımızın günlük hayatını daha da kolaylaştıracak, ilişkilerin daha iyi bir noktaya taşınmasına da katkı sağlayacaktır." dedi.

THY Bölgesel Uçuşlar (AnadoluJet) Başkanı Said Şamil Karakaş ise iç hatlarda 42 havalimanından 72 noktaya uçarak, 2018 yılında 15,5 milyon yolcuya ulaştıklarını söyledi.

Diyarbakır'ın kültür turizmi açısından acentelerinin tercih ettiği ilk şehirlerden birisi haline geldiğine işaret eden Karakaş, "Kardeş Erbil halkı ile Diyarbakır'ı bağlayarak, hem ülkemizin hem de Erbil'in bu uçuşlardan kazançlı çıkacağına dair inancım tamdır." diye konuştu.

- "Bu uçuşlar bölge ticaretinin gelişmesine vesile olacak"

Diyarbakır Organize Sanayi Başkanı (OSB) Yönetim Kurulu Başkanı Aziz Odabaşı da bölgeden Irak'a yapılan ihracata işaret ederek, "Bölgede üretilen ürünlerin büyük bölümü Irak'a ihraç ediliyor. Bu nedenle girişimcilerimiz Erbil uçuşlarının başlamasını çok arzu ediyordu. Bu uçuşlar bölge ticaretinin gelişmesine vesile olacak. Uçuşların başlamasından büyük memnuniyet duyuyoruz." ifadesini kullandı.

Yolculardan Necati Güvenç de Erbil uçuşlarının başlamasından duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Kara yoluyla 10 saatlik yolculuk yerine uçakla yarım saat sonra Erbil'e ulaşacağız. Gidip gelirken zorlanıyorduk şimdi gayet güzel oldu. Bu güzel hizmetin oluşmasında emeği olan insanlara teşekkür ediyoruz." şeklinde konuştu.

Diyarbakır-Erbil uçak seferleri, salı, cuma ve pazar günleri karşılıklı olarak yapılacak.

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Haber Tarihi: 21 Mart 2019 Perşembe 13:01
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