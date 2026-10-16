DİYARBAKIR ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ İL MD.-MİLLİ EMLAK MÜDÜRLÜĞÜ

DİYARBAKIR ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ İL MÜDÜRLÜĞÜNDEN (MİLLİ EMLAK DAİRE BAŞKANLIĞI) TAŞINMAZ SATIŞ İHALESİ

Satışı Yapılacak Taşınmazın

Sıra No İl İlçe Mahalle/ Köy Ada Parsel Cinsi Yüzölçümü (m²) Hazine Hissesi (m²) İmar Durumu Fiili Durumu Tahmin Edilen Bedel Geçici Teminat Bedeli İhale Tarihi ve Saati İhale Usulü

1 Diyarbakır Sur Yukarıkılıçtaşı 7033 2 Arsa 10.926,19 8.971,46 Konut Alanı Kısmen İşgalli 98.670.000,00 ₺ 9.867.000,00 ₺ 27.10.2026 / 11:00:00 2886/36 Kapalı Teklif

AÇIKLAMA :

1-Yukarıda niteliği, tahmini bedeli ve geçici teminat miktarı belirtilen taşınmazın satış ihalesi, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 36' ncı maddesine göre Kapalı Teklif Usulü ile ilan metninde gösterilen tarih ve saatte Diyarbakır Çevre şehircilik ve İklim Değişikliği il Müdürlüğü 6. katında bulunan konferans salonunda yapılacaktır .

2- İhaleye ilişkin şartname mesai saatleri içerisinde Diyarbakır Çevre şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü Milli Emlak Dairesi Başkanlığı'nda ücretsiz görülebilir. Talep edilmesi halinde Şartname bedeli olarak 5.000,00 TL'nin Diyarbakır Defterdarlığı Muhasebe Müdürlüğüne yatırılması gerekmektedir.

3- İhaleye katılmak isteyen isteklilerin ihale saatine kadar; a) Yasal yerleşim yeri sahibi olmaları, tebligat için Türkiye'de adres göstermeleri ve yasal yerleşim yerinin gösterir belgeyi (ikamet belgesi) vermeleri,

b) Gerçek kişilerin T.C Kimlik numarasını bildirmeleri, tüzel kişilerin ise vergi kimlik numaralarını bildirmeleri,

c) Özel hukuk tüzel kişilerinin, yukarıda belirtilen şartlardan ayrı olarak, idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya sicilne kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından yahut benzeri meslekî kuruluştan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir (Ek ibare:RG-5/10/2022-31974) belge veya noterlikçe tasdik edilmiş (Mülgaibare:RG-1/8/2021-31555) vekaletnameyi vermeleri; kamu tüzel kişilerinin ise yukarıdaki (a) ve (b) bentlerinde belirtilen şartlardan ayrı olarak tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi vermeleri,

d)Yönetmelikte istisna edilen işler dışında geçici teminatı yatırmış olmaları,

Geçici teminat olarak kabul edilecek değerler;

a) Tedavüldeki Türk Parası,

b) Mevduat ve Katılım Bankalarının verecekleri süresiz teminat mektupları,

c) Hazine ve Maliye Bakanlığınca ihraç edilen Devlet İç Borçlanma Senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeler (Nominal bedele faiz dahil edilerek ihraç edilmiş ise bu işlemlerde ana paraya tekabul eden satış değeri esas alınır.)

d) Taşınmaz satış ihalelerinde dışarıda yerleşik kişiler ile geçimini yurt dışında temin eden Türk vatandaşlarından, teminat olarak Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankasınca belirlene konvertibl döviz. Defterdarlık Muhasebe Müdürlüğü veznesine yatırıldığına dair alındı belgesi aslını (banka dekontlarının kabul edilmeyeceğinin bilinmesi)

e) İşin gereğine göre, İdarece tespit edilecek diğer belgeleri, ihale saatine kadar İhale Komisyonu Başkanlığına vermeleri zorunludur.

4-Kapalı teklif usulü ile yapılacak ihalelerde teklif zarfları 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 37'ncı maddesi uyarınca aşağıdaki şekilde hazırlanmalıdır:

Kapalı teklif usulünde teklifler yazılı olarak yapılır. Teklif mektubu, bir zarfa konulup kapatıldıktan sonra zarfın üzerine isteklinin adı, soyadı ve tebligata esas olarak göstereceği açık adresi yazılır. Zarfın yapıştırılan yeri istekli tarafından imzalanır veya mühürlenir. Bu zarf geçici teminata ait alındı veya banka teminat mektubu ve istenilen diğer belgelerle birlikte ikinci bir zarfa konularak kapatılır. Dış zarfın üzerine isteklinin adı ve soyadı ile açık adresi ve teklifin hangi işe ait olduğu yazılır.

Teklif mektuplarının istekli tarafından imzalanması ve bu mektuplarda şartname ve eklerinin okunup kabul edildiğinin belirtilmesi, teklif edilen fiyatın rakam ve yazı ile açık olarak yazılması zorunludur. Bunlardan herhangi birine uygun olmayan veya üzerinde kazıntı, silinti veya düzeltme bulunan teklifler reddolunarak hiç yapılmamış sayılır.

Teklifler ilanda belirtilen saate kadar, sıra numaralı alındılar karşılığında komisyon başkanlığına verilir. Alındı numarası zarfın üzerine yazılır. Teklifler iadeli taahhütlü olarak da gönderilebilir. bu taktirde dış zarfın üzerine komisyon başkanlığının adresi ile hangi işe ait olduğu, isteklinin adı ve soyadı ile açık adresi yazılır. Posta ile gönderilecek tekliflerin ilanda belirtilen saate kadar komisyon başkanlığına ulaşması şarttır. Postadaki gecikme nedeniyle işleme konulmayacak olan tekliflerin alınış zamanı bir tutanakla tespit edilir.

5- Banka ile ödeme yaparak ihaleye katılmak isteyen isteklilerin banka yolu ile ödeme yapmak istemeleri halinde, ihale tarihinden en az bir gün önce; Geçici teminat tutarının yatırıması ve açıklama kısmına katılımcı gerçek kişiler için T.C. Kimlik Numarası, tüzel kişiler için Vergi Kimlik Numarası Taşınmazın yer, ada parsel bilgisi belirtilmesi, yatırılan geçici teminat bedelleri Diyarbakır Defterdarlığı Muhasebe Müdürlüğünden alınacak ONAYLI MUHASEBE İŞLEM FİŞİ ile birlikte ihale saatine kadar İhale Komisyonuna ibrazı şarttır.

6-Hazine taşınmazlarının satışı KDV'den müstesna olup, 5 yıl süre ile Emlak Vergisine de tabîî değildir. Satış bedelinin taksitle ödenmesi halinde en az dörtte biri peşin, kalanı en fazla iki yılda eşit taksitlerle ve üçer aylık dilimler halinde Kanuni faizi ile birlikte tahsil edilir. Ayrıca satış bedelinin peşin olarak ödenmesi halinde 4706 Sayılı Kanunun 5. maddesine göre satış bedeline %20 indirim uygulanır. 7-Satışı yapılacak taşınmaz ihalelerinden doğacak her türlü vergi, resim, harç alıcıya aittir.

8-Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakalığı Döner Sermaye İşletme Yönetmeliğine istinaden satış işlemlerinde satış bedeli, sınırlı ayni hak tesisi (irtifak hakkı) ve kullanma izni verilmesi işlemlerinde yıllık bedeller üzerinden işlem bedeli olarak 5.000.000,00 TL ye kadar kısmı için % 1 (yüzde bir), 5.000.000,00 ‘den 10.0000.000,00 TL ye kadar olan kısmı için % 0,5 (binde 5), 10.000.000,00 TL ‘ yi aşan kısmı için % 0,25 (on binde yirmi beş) oranında döner sermaye bedeli tahsil edilecektir.

9-Taşınmaz satış ihalelerine iştirak için verilecek Banka teminat mektuplarında, '2886 sayılı kanun şube limitleri ve süresiz olduğu' ibareleri yer almayan banka teminat mektupları geçerli kabul edilmeyecektir. Ayrıca ilgili banka tarafından verilen teminat mektubunun teyit yazısının da verilmesi zorunludur. Mevzuata aykırı olarak düzenlenmiş teminat mektupları kabul edilemez. Üzerinde suç unsuru tespit edilen teminat mektupları, gerekli kovuşturma yapılması için Bakanlığa intikal ettirirlir. Her teminat mektubunda daha önce ilgili banka şubesince verilen teminat mektupları toplamı ile aynı şubenin limitlerinin de gösterilmesi zorunludur. Yabancı bankaların ve benzeri kredi kuruluşlarının kontrgarantilerine dayanarak bankaların verecekleri teminat mektupları, yukarıdaki miktarlara dahil değildir.

10-Komisyon gerekçesini belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakla serbesttir. Bir ihalenin süresinden önce bitmemesi durumunda takip eden ihaleler o ihalenin bitimine müteakip kaldığı saatten itibaren saırasıyla devam edecektir.

11-İşgalli veya hisseli taşınmazlardan doğacak her türlü ihtilaflar alıcısına ait olup, Kurumumuzun herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.

12-İta Amiri ihale kararını 15 (onbeş) iş günü içerisinde onaylar veya iptal eder.

13-Posta ile gönderilecek tekliflerin ilanda belirtilen saate kadar komisyon başkanlığına ulaşması şarttır. Postadaki gecikme nedeniyle işleme konulmayacak olan tekliflerin alınış zamanı bir tutanakla tespit edilir.

14- ihale ilanı şartname ve ekleri http:www.milliemlak.gov.tr adresinden öğrenilebilir, ayrıca https://diyarbakir.csb.gov.tr/ adresinde de görülebilir.