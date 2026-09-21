DİYARBAKIR 8. İŞ MAHKEMESİNDEN

İLAN

ESAS NO: 2024/2

İLAN METNİ

Davalı ASYOL MÜHENDİSLİK İNŞ ELEK. TUR. VE EĞİT. HİZM. SAN. TİC. LTD mahkememiz 2024/2 esas sayılı dosyasında 08/12/2026 tarih 10:53 saatinde duruşmaya gelmediğiniz veya gelip de davayı takip etmediğiniz takdirde dosyanın işlemden kaldırılacağı, sulh için gerekli hazırlığı yapmanız duruşmaya gelmediğiniz takdirde yokluğunuzda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz ve diğer tarafın muvafakatiniz olmadan iddia ve savunmasını genişletebileceği yahut değiştirebileceği ihtar ve tebliğ olunur. 16/09/2026

#ilangovtr

Basın No: ILN02551276