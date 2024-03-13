DİYARBAKIR 5. İŞ MAHKEMESİNDEN
DİYARBAKIR 5. İŞ MAHKEMESİNDEN
ESAS NO : 2020/87 Esas
KARAR NO : 2022/227
Davacı VOLKAN KALYONCU aleyhine mahkememizde açılan Alacak (İşçi İle İşveren İlişkisinden Kaynaklanan) davasının yapılan açık yargılaması sonunda;
HÜKÜM :
Davanın kısmen kabul kısmen reddine karar verilmiştir.
Kararın tüm araştırmalara rağmen yeni adresi tespit edilemeyen Diyarpark Kent Ekipmanları İnş. Gıda Tarım Hayvancılık San. ve Tic. LTD. ŞTİ. İlanen tebliğ yoluyla tebliğine karar verilmiştir.
Adı geçen tarafın verilen karara karşı itirazının bulunması halinde ilanın tebliğinden itibaren 15 gün içerisinde yukarıda esas ve kararı bulunan mahkememiz dosyasına bildirilmesi aksi halde dosyanın bu haliyle kesinleştirileceği ilanen tebliğ olunur.13/02/2024
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Basın No: ILN02000512