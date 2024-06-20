  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Pislik ve çöp ‘Çeşme’si! Sosyete atıyor CHP'li belediye izliyor

Bayraktar'dan Kızılelma müjdesi! Ellon Musk'tan övgü

Akaryakıtta zam kararı değiştirildi! İşte bu çok büyük sürpriz oldu

CHP’liler şimdi buna ne diyecek? Peygambere hakarette ‘düşünce özgürlüğü’, Mustafa Kemal’e hakarette ‘atın cezaevine’

Türk İHA'ları Rusya'ya bunu da yaptırdı: Sıra dışı bir İHA geliştirdik

Fırınlarla yarışıyor! Ekrem'den halkın ekmeğine dev zam

Savaşın acımasızlığı! Teslim olmak isteyen Ukraynalı asker Rus mevzilerine yürürken havaya uçtu

Ahlaksız müptezel, Türk bayrağına böyle saldırdı!

İran'da cumhurbaşkanı adayları canlı yayına çıktı! 'Türkiye tartışması' gündemi altüst etti

İşte Türkiye’nin yeni sırası FIFA’dan milli takıma kötü haber
Gündem Diyanet'ten ABD merkezini hedef alanlara zor soru! 'Bundan kim rahatsız?'
Gündem

Diyanet'ten ABD merkezini hedef alanlara zor soru! 'Bundan kim rahatsız?'

Yeniakit Publisher
2024-06-20 19:42:00 - 2024-06-20 20:53:57
Diyanet'ten ABD merkezini hedef alanlara zor soru! 'Bundan kim rahatsız?'

Diyanet İşleri Başkanlığı Basın Müşaviri Burak Orhan, Diyanet'i ABD'deki merkez camii üzerinden hedef alanlara tepki gösterdi.

Orhan tepkisini sosyal medya hesabından paylaştığı mesajla dile getirdi.

"Birileri Amerika Diyanet Merkezinde Türk bayrağının dalgalanmasından rahatsız." diyen Burak Orhan, daha önce Prof. Erbaş'a atılan iftirayı hatırlatarak, FETÖ'ye işaret etti:

Binlerce Türk’ün bu merkezden faydalanmasından rahatsız. Başta da daha önce Diyanet İşleri Başkanımız Prof. Dr. Ali Erbaş
hocamızın Londra’da ev aldı yalanını FETÖ'cülerden alıp yayan Turhan Çömez rahatsız.

Burak Orhan mesajına ABD'deki Diyanet Merkezi'ne ait cemaatin buluştuğu bazı fotoğrafları da ekledi.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Suudi Arabistan'dan Diyanet İşleri Başkanlığına ödül
Suudi Arabistan'dan Diyanet İşleri Başkanlığına ödül

İSLAM

Suudi Arabistan'dan Diyanet İşleri Başkanlığına ödül

Sözcü’nün Diyanet hazımsızlığı kıtaları aştı! Laikçi yobazlar gavurdan beter
Sözcü’nün Diyanet hazımsızlığı kıtaları aştı! Laikçi yobazlar gavurdan beter

Gündem

Sözcü’nün Diyanet hazımsızlığı kıtaları aştı! Laikçi yobazlar gavurdan beter

Diyanet'ten ABD'deki merkeze ilişkin açıklama! 'Açılışı 1993'te kararlaştırıldı'
Diyanet'ten ABD'deki merkeze ilişkin açıklama! 'Açılışı 1993'te kararlaştırıldı'

Gündem

Diyanet'ten ABD'deki merkeze ilişkin açıklama! 'Açılışı 1993'te kararlaştırıldı'

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23