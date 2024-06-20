Diyanet'ten ABD merkezini hedef alanlara zor soru! 'Bundan kim rahatsız?'
Diyanet İşleri Başkanlığı Basın Müşaviri Burak Orhan, Diyanet'i ABD'deki merkez camii üzerinden hedef alanlara tepki gösterdi.
Orhan tepkisini sosyal medya hesabından paylaştığı mesajla dile getirdi.
"Birileri Amerika Diyanet Merkezinde Türk bayrağının dalgalanmasından rahatsız." diyen Burak Orhan, daha önce Prof. Erbaş'a atılan iftirayı hatırlatarak, FETÖ'ye işaret etti:
Binlerce Türk’ün bu merkezden faydalanmasından rahatsız. Başta da daha önce Diyanet İşleri Başkanımız Prof. Dr. Ali Erbaş
hocamızın Londra’da ev aldı yalanını FETÖ'cülerden alıp yayan Turhan Çömez rahatsız.
Burak Orhan mesajına ABD'deki Diyanet Merkezi'ne ait cemaatin buluştuğu bazı fotoğrafları da ekledi.
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