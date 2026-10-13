Diyanet İşleri Başkanı Arpaguş, Sırbistan İslam Birliği Meşihatı Başkanı ile görüştü

Diyanet İşleri Başkanlığında Türkiye ile Sırbistan arasındaki dini kurumlar arası ilişkileri ilgilendiren bir görüşme gerçekleştirildi. Diyanetten yapılan açıklamaya göre; Safi Arpaguş, Sırbistan İslam Birliği Meşihatı Başkanı Mevlud Dudiç ve beraberindekilerle bir araya geldi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden Arpaguş, Sırbistan'daki dini idarelerin tek çatı altında birleştirilmesinden dolayı Dudiç'i tebrik etti.

Görüşmede, Diyanet İşleri Başkanlığı ile Sırbistan İslam Birliği Meşihatı arasında kurumsal işbirliği konuları da ele alındı.

Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Fatih Mehmet Karaca ve Dış İlişkiler Genel Müdürü Ensari Yentürk de görüşmede yer aldı.