Diyanet Elazığ Ramazan imsakiye 2021| Elazığ sahur vakti ve iftar saati kaçta? Diyanet Elazığ sabah ezanı akşam ezanı kaçta okunuyor?

Özlemle beklediğimiz Ramazan ayı gelmek üzere. Her yıl olduğu gibi bu yılda milyonlarca Müslüman oruç ibadetini yerine getirmeye çalışacak. Ramazan ayında oruç tutmak isteyen kişilerin en çok araştırdığı konu imsak ve iftar saatleridir. Peki, Elazığ’da sahur ve iftar saat kaçta? Elazığ akşam ezanı ne zaman okunuyor?