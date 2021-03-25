Diyanet Elazığ Ramazan imsakiye 2021| Elazığ sahur vakti ve iftar saati kaçta? Diyanet Elazığ sabah ezanı akşam ezanı kaçta okunuyor?
Özlemle beklediğimiz Ramazan ayı gelmek üzere. Her yıl olduğu gibi bu yılda milyonlarca Müslüman oruç ibadetini yerine getirmeye çalışacak. Ramazan ayında oruç tutmak isteyen kişilerin en çok araştırdığı konu imsak ve iftar saatleridir. Peki, Elazığ’da sahur ve iftar saat kaçta? Elazığ akşam ezanı ne zaman okunuyor?
Ramazan ayı Ümmeti Muhammed (s.a.v) için çok kıymetli bir aydır. Ramazan ayının önemi birçok ayet ve hadiste vurgulanmıştır. Örneğin, “Kim, faziletine inanarak ve karşılığını Allah’tan bekleyerek ramazan orucunu tutarsa, geçmiş günahları bağışlanır.” (Buhârî, Îmân 28, Savm 6) Ramazan ayında bu sevaplardan mahrum kalmak istemeyen kişiler, oruç tutmak için sahur ve iftar vakitlerini merak etmekte. İşte merak edilen haberin devamı…
Diyanet Elazığ İmsakiyesi 2021
Elazığ'da ilk imsak 04.16'de ilk iftar 19.04'de olacak.
2021 Ramazan ne zaman başlıyor?
Ramazan ayı bu yıl 13 Nisan Salı günü başlayıp ve 12 Mayıs Çarşamba günü bitecek.
2021 Ramazan Bayramı ne zaman?
Ramazan Bayramı Arifesi- 12 Mayıs Çarşamba
Ramazan Bayramı 1. Gün- 13 Mayıs Perşembe
Ramazan Bayramı 2. Gün- 14 Mayıs Cuma
Ramazan Bayramı 3. Gün- 15 Mayıs Cumartesi