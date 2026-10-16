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Gündem Dışişleri Bakanlığı'ndan Irak'taki kabine değişikliğine tebrik: "İş birliğimizi her alanda derinleştireceğiz!"
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Dışişleri Bakanlığı'ndan Irak'taki kabine değişikliğine tebrik: "İş birliğimizi her alanda derinleştireceğiz!"

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Dışişleri Bakanlığı'ndan Irak'taki kabine değişikliğine tebrik: "İş birliğimizi her alanda derinleştireceğiz!"

Dışişleri Bakanlığı, Irak Temsilciler Meclisi'nde gerçekleştirilen güven oylaması sonucunda Irak Bakanlar Kurulu'na yapılan yeni atamaları memnuniyetle karşıladığını bildirdi. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Irak Başbakanı Ali ez-Zeydi liderliğindeki hükümete başarı dilekleri yinelenirken, yeni kabine yapısının iki ülke arasındaki stratejik adımlara ivme kazandıracağı vurgulandı.

Dışişleri Bakanlığı, Irak Temsilciler Meclisinde gerçekleştirilen güven oylaması sonucunda Irak Bakanlar Kuruluna yapılan yeni atamaları memnuniyetle karşıladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Irak Temsilciler Meclisinde dün gerçekleştirilen güven oylaması sonucunda, Irak Bakanlar Kuruluna yapılan yeni atamaların memnuniyetle karşılandığı ve Irak Başbakanı Ali ez-Zeydi liderliğindeki Irak hükümetine başarı dileklerinin yinelendiği belirtildi.

Açıklamada, bu gelişmenin, Kalkınma Yolu Projesi başta olmak üzere enerji, su, altyapı ve güvenlik alanlarında iki ülke işbirliğine hız kazandıracağına inanıldığına işaret edildi.

Yeni kabinede Kerkük Valisi ve Irak Türkmen Cephesi Başkanı Mehmet Seman Ağa'nın Devlet Bakanı olarak atanmasının, siyasi istikrar, toplumsal uyum ve Türkmenlerin adil temsili bakımından doğru yönde atılmış bir adım olarak görüldüğü belirtilen açıklamada, Türkiye olarak Irak ile işbirliğini her alanda daha da derinleştirme yönündeki iradelerin bu vesileyle tekraren vurgulandığı kaydedildi. 

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Dışişleri Bakanlığı'ndan Irak'taki kabine değişikliğine tebrik: "İş birliğimizi her alanda derinleştireceğiz!"
Dışişleri Bakanlığı'ndan Irak'taki kabine değişikliğine tebrik: "İş birliğimizi her alanda derinleştireceğiz!"

Gündem

Dışişleri Bakanlığı'ndan Irak'taki kabine değişikliğine tebrik: "İş birliğimizi her alanda derinleştireceğiz!"

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