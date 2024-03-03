DİŞ SARF VE ORTODONTİ CERRAHİ ALET MALZEME ALIMI

50 KALEM DİŞ SARF VE ORTODONTİ CERRAHİ ALET ,EL ALETLERİ TEMİZLEME SOLÜSYONU MALZEME ALIMI

AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ- BAŞAKŞEHİR SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI

50 KALEM DİŞ SARF MALZEMELERİ , ORTODONTİ KLİNİĞİ CERRAHİ ALETLERİ VE DİŞ CERRAHİ EL ALETLERİ TEMİZLEME SOLÜSYONU ALIMI mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN : 2024/270662

1-İdarenin a) Adı : AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ- BAŞAKŞEHİR SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI b) Adresi : BAŞAKŞEHİR MAHALLESİ ŞAİR ERDEM BEYAZIT CAD .NO:3 BAŞAKŞEHİR/İSTANBUL c) Telefon ve faks numarası : 02124886967 - ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/



2-İhale konusu mal alımın

a) Adı : 50 KALEM DİŞ SARF MALZEMELERİ , ORTODONTİ KLİNİĞİ CERRAHİ ALETLERİ VE DİŞ CERRAHİ EL ALETLERİ TEMİZLEME SOLÜSYONU ALIMI b) Niteliği, türü ve miktarı : 50 KALEM

Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir. c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : BAŞAKŞEHİR AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ /STOK BİRİMİ BAŞAKŞEHİR MAH.ŞAİR ERDEM BEYAZIT CAD. NO:3 BAŞAKŞEHİR /İSTANBUL ç) Süresi/teslim tarihi : Yüklenici sözleşmenin imzalanmasına müteakip işe başlanacaktır. Sağlık tesisimizin siparişleri doğrultusunda ürün/ürünleri peyderpey veya tek seferde teslim edecektir. Sipariş faks veya posta yolu ile yapılacak olup, sipariş mektubunun yüklenicinin eline ulaştığı andan itibaren siparişte istenilen ürün ürünler en geç 10 (on) iş günü içerisinde teslim edilecektir. Ancak teslim süresi hiçbir şekilde 29.11.2024 tarihini geçmeyecektir d) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalanmasına müteakip işe başlanacaktır.



3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 13.03.2024 - 10:30 b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) : BAŞAKŞEHİR AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ /TOPLANTI SALONU



4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;

4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.

4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: 4.3.1. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgelere ilişkin bilgiler: a) İmalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgelere ilişkin bilgiler,

b) Yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgelere ilişkin bilgiler,

c) Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerde belirtilen serbest bölge faliyet belgesine ilişkin bilgiler.

İsteklilerin yukarıda sayılan bilgilerden, kendi durumuna uygun bilgi veya bilgileri belirten isteklilerin yeterlik bilgileri tablosu uygun kabul edilir. İsteklinin imalatçı olduğu aşağıdaki belgelerdeki bilgiler ile tevsik edilir.

a) İstekli adına düzenlenen Sanayi Sicil Belgesi,

b) İsteklinin üyesi olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına düzenlenen Kapasite Raporu,

c) İsteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına düzenlenen İmalat Yeterlik Belgesi,

ç) İsteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına düzenlenmiş ve teklif ettiği mala ilişkin Yerli Malı Belgesi,

d) İsteklinin alım konusu malı ürettiğine ilişkin olarak ilgili mevzuat uyarınca yetkili kurum veya kuruluşlarca düzenlenen ve aday veya isteklinin üretici veya imalatçı olduğunu gösteren belgeler.

İstekliler yukarıda belirtilen yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgelerden kendi durumlarına uygun olan belge veya belgelerini Yeterlik Bilgileri Tablosu'nda teklif etiği kaleme ait Mesleki ve Teknik Yeterliliğe İlişkin Bilgiler - Yetkili Satıcılığı veya İmalatçılığı Gösteren Belgeler kısmına beyan edecek ve ihale komisyonunun yazılı talebi üzerine idareye sunacaktır. 4.3.2. 4.3.2.1. Ürünlerin piyasaya arzına ilişkin belgelere ait bilgiler: a)Tıbbi cihaz yönetmelikleri kapsamında olan ürünler için: İsteklilerin teklif ettikleri ürün ve firma kayıtları ihale tarihi itibariyle Sağlık Bakanlığı tarafından yürütülmekte olan, T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasına (UBB) veya Ürün Takip Sistemine ((TS) kayıt olmak zorundadır.

b)İstekli, Tedarikçi ise, T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasında (UBB) veya Ürün Takip Sistemine (UTS) kayıtlı tedarikçi numaralarını sunmak zorundadır. İstekli, Bayi ise T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasında (UBB) veya (ürün Takip Sistemine (ÜTS) kayitlı ve kendisine tedarikçi tarafından verilen bayi tanımlayıcı numaralarını ihale dosyasında sunmak zorundadır.

c)Tedarikçi firmalar ve bayileri ile yönetmelik kapsamındaki tüm ürünler ihale tarihi itibariyle "SAĞLIK BAKANLIĞI" tarafından onaylı ve UBB'de "SAĞLIK BAKANLIĞINDAN ONAYLIDIR" ibaresi bulunmalıdır. T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasında (UBB) veva Ürün Takip Sistemine (ÜTS)kayıtlı olmayan isteklilerin teklif ettiği ürünlerin alımı yapılmayacaktır.

b) Tıbbi Cihaz Yönetmelikleri kapsamı dışında olan ürünler için; Tıbbi Cihaz Yönetmeliği,Vücuda Yerleştirilebilir Aktif Tıbbi Cihazlar Yönetmeliğini, Vücut dışında kullanılan (invitro) Tıbbi Tanı Cihazları Yönetmelikleri kapsamı dışında olan malzemeler için üreticinin/ ithalatçının teklif edilen malzemenin Tıbbi Cihaz Yönetmelikleri kapsamı dışında olduğuna dair yazılı beyanını verecektir.

c) İstekliler teklif ettikleri ürünlere ait TİTUBB kod numaralarını teklif mektubu eki CETVELDE veya AYRI BİR LİSTE halinde ihale dosyasında sunmak zorundadır.

ç) Yerli malı teklif eden istekliler teklif mektubu eki cetvelde yerli malı ürünler için "Yerli Malı" ibaresini mutlaka yazacaklardır. İstekliler; Kamu ihale kurumu tarafından (http://www.kik.gov.tr/Duyuru/173/orta ve yuksek teknolojili sanayi ürünleri listesi.html )2018 yılında yayınlanan "Orta ve Yüksek Teknoloji Sanavi Ürünleri Listesi'nden teklif ettikleri yerli malı ürünün ait olduğu branş kodunu (CPV KODUNU) ve Yerli Malı ibaresini mutlaka birim fiyat teklif cetvelinde belirteceklerdir. Bu listede yer almayan, İsteklilerce teklif edilen verli malı ürünler için fivat avantajı uygulanmayacaktır. İsteklilerce sunulan yerli malı belgesinin değerlendirmeye alınması için güncel tarihli olması gerekmektedir.

d)1.2.3.4.5.6.7.8.14.16.17.18.Kalemler ISO Standartlarıma uygun olmalıdır. TS veya eşdeğeri EN 10088 sertifikalarına sahip olup belgelendirilmelidir. CE işareti olmalıdır. Çeliğin Kalite ve sertliği deklare edilmelidir. Sertliği (40-55)HRC değerini sağlamalı ve belgelendirilmelidir.

e)1. ve 50.kaleme kadar bütün ürünlerin ubb kodu olmalı ve belgelendirilmelidir.

f)-50.kalem Üretici firmanın ISO 13485, ISO 9001, GMP kalite belgesi olmalı ve belgelendirmelidir. 4.3.2.2. Yetkili kurum ve kuruluşlara kayıtla ilgili belgeler: Tıbbi cihazların, Tıbbi Cihaz Yönetmeliği, Vücuda Yerleştirilebilir Aktif Tıbbi Cihaz Yönetmeliği kapsamındaki ürünlerin www.titek.saglik.gov.tr adresinden uyarı sistemi çercevesinde takipleri yapılacak olup, kullanımları ve piyasaya arzları durdurulan cihazlar değerlendirme dışı bırakılacaktır. 4.3.3. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğraflarına ilişkin bilgiler ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları: İstekliler, teklif ettikleri kalemlere ait numunelerini , Katalog, broşür veya buna benzer belgeleri ihale tarihinden sonra 1. ve 2. avantajlı firmalardan idarenin yazılı veya ekap üzerinden talep etmesi halinde Başakşehir Ağız Ve Diş Sağlığı Merkezi Satınalma Birimine tutanak karşılığında teslim edeceklerdir. Numunelerin üzerine firma ismi ve hangi kaleme ait olduğu yazılacaktır. Numune teslim tutanağında teslim edilen ürünlere ait sıra numarası-marka-model ve cinsi yazılacaktır.

Uhdesinde ihale kalan isteklinin numuneleri sözleşme süresi sonuna kadar şahit numune olarak idarede tutulacaktır.) İstekliler İhale sonucunda numunelerini itiraz süresinin bitmesini müteakip 20 gün içerisinde almalıdırlar. 20 Gün içerisinde alınmayan ürünler için istekliler herhangi bir hak talebinde bulunamayacaklardır.



5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.



6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup yerli malı teklif eden istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.



7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.



8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.



9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.





10. Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.



11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.



12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.



13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.



14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.



15. Diğer hususlar:

Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

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Basın No: ILN01995484