DİŞ PROTEZ LABORATUVAR HİZMETİ ALINACAKTIR

AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ-BEYKOZ SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI

2024 YILI 9 AYLIK (NİSAN-ARALIK) MALZEMELİ KRON KÖPRÜ VE HAREKETLİ PROTEZ HİZMET ALIM İŞİ hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN : 2024/155901

1-İdarenin a) Adı : AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ-BEYKOZ SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI b) Adresi : ÇUBUKLU MAH. VATAN CAD. NO:32 BEYKOZ/İSTANBUL c) Telefon ve faks numarası : 2164250524 - 2164251994 ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/



2-İhale konusu hizmet alımın

a) Adı : 2024 YILI 9 AYLIK (NİSAN-ARALIK) MALZEMELİ KRON KÖPRÜ VE HAREKETLİ PROTEZ HİZMET ALIM İŞİ b) Niteliği, türü ve miktarı : 1-2024 Yılı 9 Aylık (Nisan-Aralık) Malzemeli Kron Köprü ve Protez Hizmet Alım İhalesi Özel Protez Laboratuvarlarından Malzemeli Kron - Köprü, Kron-Köprü Tamiri, Geçici Kron, ile Malzemeli Hareketli Protez (Tam Bölümlü) Akrilik Bitimi, İskelet Dökümü, Gece Plağı ve Yer Tutucu, 2-ÖZEL PROTEZ LABORATUVAR TEKNİK DESTEK ELEMANI HİZMETİ ( Asgari ücret ) 5 Kişi ile

Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir. c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : Beykoz Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi ç) Süresi/teslim tarihi : İşe başlama tarihi 01.04.2024, işin bitiş tarihi 31.12.2024 d) İşe başlama tarihi : 01.04.2024



3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 05.03.2024 - 14:00 b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) : Çubuklu Mah Vatan Cad No:32 Beykoz/ İSTANBUL Beykoz Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi



4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.

4.1.1.3. İhale konusu işin yerine getirilmesi için alınması zorunlu olan ve ilgili mevzuatında o iş için özel olarak düzenlenen sicil, izin, ruhsat vb. belgeler,

İstekliler, 07.12.2005 tarih ve 26016 Sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Diş Protez Laboratuvarları Yönetmeliğinde belirtilen şartlara sahip olduğunu gösterir "Metal Döküm Diş Protez Laboratuarı, Hareketli Diş Protez Laboratuvarı, Sabit Diş Protez Laboratuvarı, Ortodontik Amaçlı Diş Protez Laboratuvarını kapsayan Çok Amaçlı Diş Protez Laboratuvarı Ruhsat Belgesinin" aslı idarece onaylanmış veya noter tasdikli suretini ve "Mesul Müdürlük" belgesini Yeterlik Tablosunda beyan edilmesi gerekmekte olup, talep edildiği takdirde idaremize teslim edilecektir.

İstekli firma merkezinin İstanbul ili dışında olması halinde ilimizde bulunan protezin tüm aşamalarını yapabilecek kapasitede ruhsatlı şubesinin (tam teşekküllü laboratuvar) 07.12.2005 tarih ve 26016 Sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Diş Protez Laboratuvarları Yönetmeliğinde belirtilen şartlara sahip olduğunu gösterir "Metal Döküm Diş Protez Laboratuarı, Hareketli Diş Protez Laboratuvarı, Sabit Diş Protez Laboratuvarı, Ortodontik Amaçlı Diş Protez Laboratuvarını kapsayan Çok Amaçlı Diş Protez Laboratuvarı Ruhsat Belgesinin" aslı idarece onaylanmış veya noter tasdikli suretini ve "Mesul Müdürlük" belgesini Yeterlik Tablosunda beyan edilmesi gerekmekte olup, talep edildiği takdirde idaremize teslim edilecektir.

İstekliler; Sağlık Bakanlığının 2021/1 sayılı genelgesi gereği, hizmetin ifasında kullanılacak olan ve ÜTS kapsamında bulunan cihazlara ait ÜTS kayıt çıktılarını ihale dosyasında sunacaklardır. Kapsam dışı olması durumunda imzalı beyanını ihale dosyasında sunacaklardır.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;

4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.

4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belgeye ilişkin bilgiler,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: 4.2.1. İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yıl sonu bilanço bilgileri: Sunulan bilanço veya eşdeğer belgelerde;

a) Cari oranın (dönen varlıklar/kısa vadeli borçlar) en az 0,75 olduğunu,

b) Öz kaynak oranının (öz kaynaklar/toplam aktif) en az 0,15 olduğunu,

c) Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,50’den küçük olduğunu ve belirtilen üç kriterin birlikte sağlandığını göstermek üzere yıl sonu bilanço belgelerine ilişkin bilgileri belirtebilirler.

Yukarıda belirtilen kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son iki yıla ait belgelerine ilişkin bilgileri sunabilirler. Bu takdirde, son iki yılın parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.



İhale veya son başvuru tarihi yılın ilk dört ayında olan ihalelerde, bir önceki yıla ait yıl sonu bilançosuna ilişkin bilgileri belirtmeyenler, iki önceki yıla ait belgelerdeki bilgileri sunabilirler. Bu belgelerde yeterlik kriterini sağlayamayanlar ise iki önceki yılın belgelerine ilişkin bilgileri ile üç önceki yıla ilişkin belgelerindeki bilgileri sunabilirler. 4.2.2. İş hacmini gösteren belgeler: a) İhalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait toplam ciroyu gösteren gelir tablosu,

b) Hizmet işleri ile ilgili ciro tutarını gösteren belgeler,

Bu belgelerden birinin sunulması yeterlidir.

Toplam cironun teklif edilen bedelin %25'inden , hizmet işleri ile ilgili cironun ise teklif edilen bedelin %15'inden az olmaması gerekir. Bu kriterlerden herhangi birini sağlayan ve sağladığı kritere ilişkin belgeyi sunan istekli yeterli kabul edilir.

Bu kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son iki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu takdirde son iki yılın parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanamadığına bakılır.



Yılın ilk dört ayında olan ihalelerde, bir önceki yıla ait gelir tablosunu sunmayanlar, iki önceki yılın gelir tablosunu sunabilirler. Bu gelir tablosunun yeterlik kriterini sağlayamaması halinde, iki önceki yılın ve üç önceki yılın gelir tabloları sunulabilir. Bu durumda, gelir tabloları sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: 4.3.1. İş deneyimini gösteren belgelere ilişkin bilgiler: Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 25 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi. 4.3.2. Kapasite raporuna ait bilgiler: İsteklilerin, diş protez hizmetinin gerçekleştirileceği kendi laboratuvarlarına ait istekli firma merkezinin ve İstanbul ili dışında olması halinde ilimizde bulunan protezin tüm aşamalarını yapabilecek kapasitede ruhsatlı şubesinin (tam teşekküllü laboratuvar) bağlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi veya Esnaf ve Sanatkarlar Odasınca onaylanmış "Kapasite Raporunu" teklifleri ile birlikte ihale dosyasında sunmaları zorunludur. İş ortaklığında kapasite raporuna ilişkin yeterlik kriteri ortaklardan biri, bir kaçı veya tamamı tarafından sağlanabilir. İstekli adına düzenlenmiş farklı tesislere ait birden fazla kapasite raporunun sunulması halinde kapasite raporları konuları itibari ile toplamak suretiyle yeterlilik kriterleri değerIendirilecektir.

İhale komisyonu gerekli gördüğü takdirde yerinde inceleme yaparak isteklilerin hizmeti gerçekleştireceği laboratuvarı denetleyip ihale konusu yapabilme kapasitesini değerlendirebilecektir. 4.3.3. İsteklinin teklifi kapsamında sunması gerektiği İdari Şartnamenin 7nci maddesi dışındaki maddeleri ile teknik şartnamede belirtilen aşağıdaki belgeler: Belge Adı Açıklama ÜTS bilgileri Hizmet ifasında teknik şartnamede ÜTS kaydı istenen çekirdek metal, akrilik ve seramik tozların, akrilik dişlerin , estetik materyallerin, protez kaide akriliği vb. malzemelerin ÜTS kayıtlarını yeterlik bilgileri tablosunda beyan edecektir.

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler: 4.4.1. Kamu veya Özel Sektöre gerçekleştirilen Total Parsiyel Protez Akrilik Bitim İşi, Total Parsiyel Protez Metal İskelet Döküm İşi, Besleme, Protez Tamiri, Kroşe İlavesi, Geçici Kron, Seramik Kron, Yer Tutucu, Gece Plağı ve Aparey hizmetlerinden biri, birkaçı yada tümünü kapsayan hizmetler benzer iş olarak kabul edilecektir



5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.



6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.



7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.



8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.



9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.





10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.



11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.



12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.



13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 300 (Üçyüz) takvim günüdür.



14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.



15. Diğer hususlar:

İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (R) : Diğer Hizmetler/0,71

Aşırı düşük teklif değerlendirme yöntemi : Teklifi sınır değerin altında kalan isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

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Basın No: ILN01982358