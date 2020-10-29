Diş hekimliği 2021 taban puanları-başarı sıralamaları
Diş hekimliği taban puanları, Diş hekimliği puanları, Diş hekimliği başarı sıralaması 2021 YKS sınavına girecek adaylar tarafından merak edilmekte. Hem ÖSYM üniversite tercih kılavuzu hem YÖK Atlas tercih robotu tabun puanları, başarı sıralamalarını aşağıdaki haberimizin detaylarında ulaşabilirsiniz. 2021 AYT Diş hekimliği taban puanları ve başarı sıralamaları puan durumu.
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılacak olan 2021 YKS TYT AYT sınavına girecek adaylar Diş hekimliği fakültesi kaç puanla öğrenci alıyor, Diş hekimliği taban puanları, Diş hekimliği başarı sıralaması kaç? Diş hekimliği fakültesi tercihi için kaç puan gerekir? gibi soruları merak ediyor. YÖK atlas hemşirelik tercih robotu üzerinden yayınlanan Diş hekimliği Fakültesi taban puanları ve başarı sıralaması şu şekildedir:
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